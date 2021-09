Hawkeye: oggi sarà diffuso il primo trailer della serie Marvel

Nel pomeriggio odierno sarà diffuso il primo trailer di Hawkeye, la serie Marvel Studios prossima ed esordire sulla piattaforma digitale Disney+.

Il lancio del trailer è stato anticipato questa mattina dai due interpreti principali della serie (Jeremy Renner e Hailee Steinfeld) attraverso i loro canali social. Nel particolare la giovane Kate Bishop ha postato un’immagine in cui indossa il celebre costume della futura Avenger. La serie Hawkeye sarà distribuita su Disney+ a partire dal 24 novembre, la prima stagione avrà una durata di sei episodi. Trovate i post-social in questione in fondo alla pagina.

HAWKEYE

PRODUZIONE: La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. In cabina di sceneggiatura anche Katrina Mathewson e Tanner Bean. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige. In cabina di regia spazio per il duo Bert and Bertie, e Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Free, Zahn McClarnon. DISTRIBUZIONE: La serie approderà su Disney+ a partire dal 24 novembre 2021.

TRAMA: In questa New York natalizia, Clint Barton, anche conosciuto come Occhio di Falco, passa il testimone (in questo caso l’arco) a una nuova generazione. Più precisamente a Kate Bishop, una giovane guerriera che ha passato anni per cercare di somigliare al suo eroe.

The first trailer for ‘HAWKEYE’ on Disney+ drops tomorrow. 🏹



📷 jeremyrenner/IG pic.twitter.com/h0VEdqKiGo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 13, 2021

Hailee Steinfeld teases tomorrow’s ‘HAWKEYE’ trailer with a photo of herself on set as Kate Bishop. 🏹



📷 haileesteinfeld/ig pic.twitter.com/KDxDinm8rj — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 13, 2021