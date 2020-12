Hawkeye: il costume di Kate Bishop nelle nuove foto dal set

Le riprese della serie Hawkeye si stanno svolgendo in quel di New York, e le foto dal set in questi giorni fioccano più della neve.

A destare molto interesse in queste ore sono state le prime foto con Hailee Steinfeld mentre indossa il costume di Kate Bishop. Da un primo sguardo è palese la somiglianza con lo stile approcciato nei fumetti di Matt Fraction e David Aja, in cui la giovane apprendista diventa una vera e propria spalla i Occhio di Falco (Jeremy Renner). Tra l’altro, in una delle immagini è anche possibile scorgere Occhio di Falco ferito ad una spalla.

Hawkeye

PRODUZIONE : La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. In cabina di sceneggiatura anche Katrina Mathewson e Tanner Bean. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige. In cabina di regia spazio per il duo Bert and Bertie, e Rhys Thomas.

CAST : Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Free, Zahn McClarnon.

TRAMA : Non definita.

DISTRIBUZIONE: La serie approderà su Disney+ a partire dall'autunno del 2021.

LE FOTO