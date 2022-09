Hawa, il film Prime Video in concorso ad Alice nella Città 2022

Posted on

Svelati il trailer e il poster di Backstage – Dietro le quinte, dance movie prodotto da Eagle Pictures e diretto da Cosimo Alemà (La santa e Zeta, Una storia hip-hop e regista di innumerevoli video musicali di artisti del calibro di Tiziano Ferro, Ligabue, Noemi e Marco Mengoni), e scritto da Roberto Proia (Come Non Detto e la Trilogia Sul più bello), disponibile in esclusiva su Prime Video dal 13