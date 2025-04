Netflix ha da poco diffuso il nuovo adrenalinico trailer di Havoc, il film d’azione con protagonista Tom Hardy.

Il film nasce da una stretta collaborazione tra il colosso dello streaming Netflix e Gareth Evans, regista di film iconici quali The Raid e Apostolo, e vede un Tom Hardy libero dagli impegni con la saga Venom in un ruolo a lui più congeniale, tra sparatorie, caos e botte da orbi. Diciamocela tutta, un po’ come lo abbiamo amato nel suo periodo d’oro in quel di Hollywood.

Havoc, il cui titolo tradotto in italiano significa letteralmente “Caos”, approderà direttamente sul catalogo di Netflix a partire dal 25 aprile, ovvero tra meno di un mese da oggi, giorno del lancio del nuovo folle trailer.

Havoc | Cosa Sappiamo

Il film è stato scritto, diretto e prodotto da Gareth Evans (The Raid) attraverso la sua One More One Productions. Tom Hardy sarà protagonista, ma anche produttore in compagnia di Ed Talfan di Severn Screen e Aram Tertzakian di XYZ Films. Il cast conta anche la presenza di Forest Whitaker e Timothy Olyphant. Il film sarà distribuito dal 25 aprile 2025 su Netflix.

Trama: Walker (Tom Hardy) è un detective ferito che si fa strada nel mondo criminale che minaccia di travolgere l’intera città. Dopo uno spaccio di droga andato male, Walker si ritrova con diverse fazioni alle calcagna: un’organizzazione criminale vendicativa, un politico corrotto e i suoi colleghi poliziotti. Nel tentativo di salvare il figlio del politico, il cui coinvolgimento nello spaccio di droga inizia a svelare una profonda rete di corruzione e cospirazione, è costretto a confrontarsi con i demoni del suo passato.

Havoc | Nuovo Trailer

Nessuna legge, solo disordine. HAVOC con Tom Hardy arriva su Netflix il 25 aprile. pic.twitter.com/pazqRWqf6L — Netflix Italia (@NetflixIT) April 7, 2025