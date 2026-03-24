Il mondo magico di J.K. Rowling si prepara a una nuova era televisiva con il rilascio della prima immagine ufficiale della serie Harry Potter targata HBO.

Lo scatto, diffuso tramite i canali social del network, mostra per la prima volta Dominic McLaughlin nei panni del celebre mago, immortalato mentre si dirige verso quello che appare come il campo di Quidditch di Hogwarts con indosso l’iconico mantello della casata Grifondoro.

Il post, accompagnato dalla didascalia “Tomorrow” e dall’emoji di una saetta, preannuncia l’arrivo di ulteriori materiali promozionali nelle prossime ore, alimentando l’attesa per un debutto fissato ufficialmente per il 2027.

Harry Potter serie: il nuovo cast e la visione di HBO

Il cast principale vede accanto a McLaughlin i giovani Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley e Arabella Stanton in quello di Hermione Granger. La produzione ha inoltre confermato nomi di altissimo profilo per i ruoli dei docenti e dei mentori: Nick Frost interpreterà Rubeus Hagrid, mentre John Lithgow e Janet McTeer vestiranno rispettivamente i panni di Albus Silente e della Professoressa McGonagall. Particolarmente attesa è la prova di Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton.

Dietro la macchina da presa troviamo il duo di Succession, con Francesca Gardiner nel ruolo di showrunner ed executive producer e Mark Mylod alla regia di diversi episodi. La produzione della serie di Harry Potter è affidata a HBO e Warner Bros. Discovery, con la sceneggiatura supervisionata da Gardiner per garantire una coerenza narrativa profonda con l’opera letteraria originale.

Il cast completo della nuova serie Harry Potter

I protagonisti della serie saranno interpretati da Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione) e Alastair Stout (Ron), Tra i membri del cast, spiccano i nomi di John Lithgow (Albus Silente), Paapa Essiedu (Severus Piton) e Janet McTeer (professoressa Minerva McGranitt), Nick Frost (Hagrid), Luke Tallon, Paul Whitehouse. I tre protagonisti saranno Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Wesley).

Ed ancora Bertie Carvel (Cornelius Caramell), Lox Pratt (Draco Malfoy), Jonny Flynn (Lucius Malfoy), Leo Earley, Alessia Leoni, Katherine Parkinson, Bel Powley, Daniel Rigby. Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Inoltre Warwick Davis, Elijah Oshin nel ruolo di Dean Thomas, Finn Stephens in quello di Vincent Crabbe, William Nash in quello di Gregory Goyle, Sirine Saba in quello della Professoressa Pomona Sprout, Richard Durden in quello del Professor Cuthbert Binns, Bríd Brennan in quello di Madama Poppy Pomfrey e Leigh Gill in quello di Unci-Unci.

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