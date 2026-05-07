La magia di Hogwarts è destinata a durare a lungo. HBO ha ufficialmente dato il via libera alla seconda stagione della serie dedicata a Harry Potter, nonostante la prima stagione debba ancora fare il suo esordio sul piccolo schermo. La decisione (riportata da Deadline) rientra in un piano di produzione accelerata volto a ridurre al minimo i tempi d’attesa tra i vari capitoli della saga, garantendo continuità sia per il pubblico che per la crescita dei giovani attori protagonisti.

Le riprese della nuova stagione inizieranno già questo autunno, anticipando la premiere mondiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, prevista per il periodo natalizio del 2026. Come confermato dal CEO di HBO Casey Bloys, l’obiettivo è evitare i “gap” biblici tipici delle grandi produzioni contemporanee, considerando anche la complessità degli effetti speciali e della post-produzione.

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Nuovi equilibri creativi e un cast stellare

Con l’accelerazione dei lavori, la produzione ha annunciato un cambiamento al vertice: Jon Brown (già firma di Succession) è stato promosso a co-showrunner al fianco di Francesca Gardiner. Una scelta strategica per mantenere il ritmo produttivo serrato senza sacrificare la qualità della scrittura. Brown si è detto entusiasta di continuare il viaggio verso Hogwarts, definendo l’esperienza un sogno che si avvera.

Il cast della prima stagione, che vedremo a Natale, è guidato dall’esordiente Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry, affiancato da Alastair Stout (Ron) e Arabella Stanton (Hermione). A dare spessore alla serie troviamo nomi del calibro di John Lithgow (Albus Silente), Nick Frost (Hagrid) e Janet McTeer (Professoressa McGranitt).