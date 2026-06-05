Le ultime novità sul cast di Harry Potter la serie svelano che HBO ha ufficialmente aperto i provini per trovare il giovane attore che interpreterà il personaggio di Colin Creevey nella seconda stagione, già confermata lo scorso 7 maggio.

Mentre la produzione si prepara al debutto televisivo programmato per il prossimo Natale, Deadline ha riferito che i direttori del casting Lucy Bevan ed Emily Brockmann sono già al lavoro per espandere l’universo magico televisivo guidato dalla showrunner Francesca Gardiner. I casting per i nuovi episodi entreranno nel vivo a breve, in vista dell’inizio ufficiale delle riprese della seconda stagione pianificato per il prossimo autunno nel Regno Unito.

Colin Creevey entra nella serie TV di Harry Potter: i dettagli sul casting di HBO

La ricerca per il volto di Colin Creevey rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo a lungo termine dello show di HBO, che punta ad adattare fedelmente ognuno dei sette romanzi nati dalla penna di J.K. Rowling. Il personaggio, un mago nato da babbani e appartenente alla casa del Grifondoro, fa la sua prima apparizione ufficiale nel libro Harry Potter e la camera dei segreti come un giovanissimo studente appassionato di fotografia e letteralmente ossessionato dal mito di Harry Potter.

Sebbene al cinema il personaggio sia apparso solo nel lungometraggio del 2002 interpretato da Hugh Mitchell, nei romanzi Colin Creevey vanta un arco narrativo molto più ampio e drammatico, che lo vede schierarsi attivamente contro il regime di Dolores Umbridge fino a partecipare alla decisiva Battaglia di Hogwarts. La sua presenza nella serie TV potrebbe quindi trasformarsi in un ruolo ricorrente di spicco per molte stagioni.

I casting per la seconda stagione non si fermano però a Colin Creevey. La produzione è infatti ancora alla ricerca di una nuova attrice per il ruolo di Ginny Weasley, dopo la recente decisione di Gracie Cochrane di abbandonare ufficialmente il progetto per motivi personali.

La prima stagione dello show, basata su Harry Potter e la pietra filosofale, debutterà nel periodo natalizio e vede la firma di Mark Mylod in veste di regista di punta e produttore esecutivo. Il team di produzione schiera i veterani del franchise David Heyman per Heyday Films, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts per Brontë Film and TV e la stessa J.K. Rowling, uniti nello sforzo produttivo di HBO in associazione con Warner Bros. Television. Il cast della prima stagione è guidato dall’esordiente Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry, affiancato da Alastair Stout (Ron) e Arabella Stanton (Hermione). A dare spessore alla serie troviamo nomi del calibro di John Lithgow (Albus Silente), Nick Frost (Hagrid) e Janet McTeer (Professoressa McGranitt).

Per tutte le altre novità sul celebre franchise vi invitiamo a visitare la nostra rubrica dedicata al mito di Harry Potter.