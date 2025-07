Harry Potter | Partire le riprese, ecco Dominic McLaughlin!

L’emittente HBO ha finalmente avviato le riprese della serie ispirata al celebre maghetto Harry Potter, ed ovviamente l’interesse è tutto per il giovanissimo Dominic McLaughlin.

Tra i progetti televisivi più mormorati dell’ultimo decennio, la serie Harry Potter arriverà sugli schermi a partire dal 2027, un lungo percorso fatto di attese che, senza alcun dubbio, dovranno essere fronteggiate da anticipazioni, immagini e video dal set. Proprio come accaduto quest’oggi, in occasione del primissimo scatto dal set. L’immagine ufficiale diffusa da HBO (via Deadline) mostra il giovanissimo Dominic McLaughlin con tanto di look alla Harry Potter, cicatrice inclusa. Siamo certi che sarà la prima di una lunga serie!

Ecco il nuovo Harry Potter!

Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter

AIDAN MONAGHAN/HBO

Con l’immagine del piccolissimo Harry Potter, HBO ha anche annunciato l’ingresso nel cast di altri nuovi attori. Si tratta di Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander.

Nuovi annunci sono avvenuti oggi, e riguardano i reparti tecnici. Adriano Goldman (Direttore della Fotografia), Cate Hall (Trucco e Acconciatura), Paul Herbert (Coordinatore Stunt), Mark Holt (Supervisore Effetti Speciali), Mara LePere-Schloop (Scenografa), Naomi Moore (Arredatrice), John Nolan (Supervisore Effetti Creaturali), Alexis Wajsbrot (Supervisore Effetti Speciali), Dom Sidoli (Produttore Effetti Speciali) e, precedentemente annunciata, Holly Waddington (Costumista).

Le riprese sono iniziate ora presso i Warner Bros. Studios di Leavesden nel Regno Unito e la serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, dove è disponibile, inclusi i prossimi mercati di lancio: Germania, Italia e Regno Unito.

Harry Potter | Altre informazioni sulla serie

Harry Potter vedrà Francesca Gardiner come showrunner, mentre Mark Mylod si occuperà della regia di alcuni episodi. Lo show ha ottenuto il via libera ufficiale lo scorso febbraio come serie originale Max, dettaglio cambiato solo di recente visto che il marchio sotto cui sarà realizzata è HBO Original Series.

Gardiner e Mylod saranno i produttori esecutivi della serie insieme a J. K. Rowling e ai suoi partner televisivi e cinematografici di Bronté Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, e David Heyman, che ha prodotto il franchise cinematografico. Warner Bros. Television e Bronté Film and TV produrranno la serie.

Tra i membri del cast al momento confermati, John Lithgow (Albus Silente), Paapa Essiedu (Severus Piton) e Janet McTeer (professoressa Minerva McGranitt), Nick Frost (Hagrid), Luke Tallon, Paul Whitehouse. I tre protagonisti saranno Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Wesley). Ed ancora Bertie Carvel (Cornelius Caramell), Lox Pratt (Draco Malfoy), Jonny Flynn (Lucius Malfoy), Leo Earley, Alessia Leoni, Katherine Parkinson, Bel Powley, Daniel Rigby. Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander.

La serie TV di Harry Potter, che verrà girata presso i Warner Bros Studios Leavesden, dove sono stati girati i film, dovrebbe debuttare su HBO tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Circa 32.000 bambini hanno inviato nastri di audizioni per i ruoli principali di Harry, Hermione e Ron, mentre le scelte definitive per il casting devono ancora essere rivelate.