Dopo una lunga attesa, HBO ha finalmente svelato i nomi dei tre giovani attori che daranno volto ad Harry, Ron ed Hermione nella serie ispirata ai romanzi di Harry Potter.

Rullo di tamburi ..Dominic McLaughlin sarà il nuovo volto di Harry Potter, Arabella Stanton sarà invece Hermione Granger, e Alastair Stout sarà infine Ron Wesley. L’annuncio è avvenuto quest’oggi attraverso un breve comunicato (via Empire) condito da un’immagine che ritrae i tre giovanissimi attori in bella posa. Così come accadde per Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in occasione del primo iconico film della saga cinematografica Warner bros., la scelta di HBO è ricaduta su tre volti completamente sconosciuti.

“Dopo una straordinaria ricerca guidata dalle direttrici del casting Lucy Bevan ed Emily Brockmann, siamo lieti di annunciare di aver trovato i nostri Harry, Hermione e Ron“, hanno dichiarato la showrunner Francesca Gardiner e il co-produttore/regista Mark Mylod in una dichiarazione congiunta. “Il talento di questi tre attori unici è meraviglioso da ammirare e non vediamo l’ora che il mondo intero possa ammirare la loro magia insieme sullo schermo. Vorremmo ringraziare tutte le decine di migliaia di bambini che hanno partecipato alle audizioni. È stato un vero piacere scoprire la pletora di giovani talenti là fuori.”

Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Wesley) – Credits HBO

Come vedete questi tre giovanissimi attori per i tre iconici ruoli? Rispondete nei commenti.

Harry Potter | Cosa Sappiamo

Harry Potter vedrà Francesca Gardiner come showrunner, mentre Mark Mylod si occuperà della regia di alcuni episodi. Lo show ha ottenuto il via libera ufficiale lo scorso febbraio come serie originale Max, dettaglio cambiato solo di recente visto che il marchio sotto cui sarà realizzata è HBO Original Series.

Gardiner e Mylod saranno i produttori esecutivi della serie insieme a J. K. Rowling e ai suoi partner televisivi e cinematografici di Bronté Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, e David Heyman, che ha prodotto il franchise cinematografico. Warner Bros. Television e Bronté Film and TV produrranno la serie.

Tra i membri del cast al momento confermati, John Lithgow (Albus Silente), Paapa Essiedu (Severus Piton) e Janet McTeer (professoressa Minerva McGranitt), Nick Frost (Hagrid), Luke Tallon, Paul Whitehouse. I tre protagonisti saranno Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Wesley).

La serie TV di Harry Potter, che verrà girata presso i Warner Bros Studios Leavesden, dove sono stati girati i film, dovrebbe debuttare su HBO tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Circa 32.000 bambini hanno inviato nastri di audizioni per i ruoli principali di Harry, Hermione e Ron, mentre le scelte definitive per il casting devono ancora essere rivelate.