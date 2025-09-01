Harry Potter HBO | 7 nuovi attori, c’è anche Warwick Davis!

Il cast della serie HBO “Harry Potter” ha accolto sette nuovi attori, tra cui Warwick Davis, volto già presente nella saga cinematografica.

Con le riprese attualmente in corso presso i Warner Bros. Studios di Leavesden nel Regno Unito, la serie incentrata sul celebre maghetto Harry Potter ha riabbracciato nelle ore scorse Warwick Davis, celebre interprete della saga Willow (via SuperHeroHype). Per Davis si prospetta il ritorno nel franchise dopo la sua esperienza al cinema col volto del Professor Filius Flitwick, uno degli insegnanti di Hogwarts.

Chi si unirà al cast di Harry Potter della HBO?

Oltre a Warwick, il cast di Harry Potter ha accolto Elijah Oshin nel ruolo di Dean Thomas, Finn Stephens in quello di Vincent Crabbe, William Nash in quello di Gregory Goyle, Sirine Saba in quello della Professoressa Pomona Sprout, Richard Durden in quello del Professor Cuthbert Binns, Bríd Brennan in quello di Madama Poppy Pomfrey e Leigh Gill in quello di Unci-Unci.

Cosa sappiamo della serie Harry Potter?

Harry Potter vedrà Francesca Gardiner come showrunner, mentre Mark Mylod si occuperà della regia di alcuni episodi. Lo show ha ottenuto il via libera ufficiale lo scorso febbraio come serie originale Max, dettaglio cambiato solo di recente visto che il marchio sotto cui sarà realizzata è HBO Original Series.

Gardiner e Mylod saranno i produttori esecutivi della serie insieme a J. K. Rowling e ai suoi partner televisivi e cinematografici di Bronté Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, e David Heyman, che ha prodotto il franchise cinematografico. Warner Bros. Television e Bronté Film and TV produrranno la serie.

Tra gli altri membri del cast confermati, spiccano i nomi di John Lithgow (Albus Silente), Paapa Essiedu (Severus Piton) e Janet McTeer (professoressa Minerva McGranitt), Nick Frost (Hagrid), Luke Tallon, Paul Whitehouse. I tre protagonisti saranno Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Wesley). Ed ancora Bertie Carvel (Cornelius Caramell), Lox Pratt (Draco Malfoy), Jonny Flynn (Lucius Malfoy), Leo Earley, Alessia Leoni, Katherine Parkinson, Bel Powley, Daniel Rigby. Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander.

La serie TV di Harry Potter, che verrà girata presso i Warner Bros Studios Leavesden, dove sono stati girati i film, dovrebbe debuttare su HBO tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Circa 32.000 bambini hanno inviato nastri di audizioni per i ruoli principali di Harry, Hermione e Ron, mentre le scelte definitive per il casting devono ancora essere rivelate.