Harry Potter e La Pietra Filosofale torna nelle sale UCI Cinemas per il 20° anniversario

Harry Potter e la Pietra Filosofale festeggia 20 anni dal suo esordio in sala, ed il circuito cinematografico UCI Cinemas è pronto ad omaggiare l’evento con cinque giorni di programmazione.

I tanti fan italiani del maghetto di Hogwarts dall’8 al 12 dicembre potranno riprovare (ed in alcuni casi provare per la prima volta) le emozioni delle sale cinematografiche. Harry Potter e la Pietra Filosofale torna al cinema per una cinque giorni magica, targata ovviamente UCI Cinemas. Qui di seguito vi proponiamo il comunicato stampa ufficiale legato all’evento.

In occasione del 20° anniversario, dall’8 al 12 dicembre negli UCI Cinemas arriva Harry Potter e La Pietra Filosofale

Milano, 30 novembre 2021 – Dall’8 al 12 novembre, in occasione del suo 20° anniversario, nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva Harry Potter e La Pietra Filosofale, il film diretto da Chris Columbus che vede protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Nel cast non mancano nomi di eccezione come Maggie Smith, che interpreta l’austera ma leale professoressa McGranitt, Alan Rickman, nei panni di Severus Piton, il direttore della casa di Serpeverde, Julie Walters, che presta il volto a Molly Weasley e Richard Harris, che interpreta l’enigmatico preside Albus Silente. Un’occasione da non perdere per tornare a visitare ancora una volta la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e rimanere come sempre incantati dalla sua atmosfera unica.

Distribuito da Warner Bros, Harry Potter e La Pietra Filosofale è il film del 2001 che ha portato per la prima volta sul grande schermo le avventure di Harry e dei suoi due inseparabili amici, Ron Weasley e Hermione Granger. La storia è quella di un giovane costretto a vivere con i suoi terribili e normalissimi zii, che disprezzano certe sue “stranezze” e non mancano di sottolinearlo in ogni modo possibile. Nel giorno del suo 11° compleanno, Harry scopre di essere il figlio orfano di due potenti maghi e di aver ereditato degli straordinari poteri. Tra le mura di Hogwarts imparerà a volare e a giocare a Quidditch, a scagliare incantesimi e preparare pozioni, giocherà un’emozionante partita a scacchi viventi e affronterà il mago oscuro più potente di tutti i tempi, Lord Voldemort, determinato a distruggerlo sin da quanto era un neonato.

Harry Potter e La Pieta Filosofale sarà proiettato dall’8 al 12 dicembre a UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano (BO), UCI Cagliari (CA), UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Meridiana Caselecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI RomaEst (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

Il costo del biglietto sarà pari a quello previsto per l’intero e il ridotto del giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

In tutte le multisala UCI sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.