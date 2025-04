Harry Potter | Il lungo casting sposta la serie al 2027

Il casting legato alla nuova serie ispirata ai romanzi Harry Potter sta rappresentando una sfida importante per HBO, a tal proposito l’emittente ha spostato il lancio al 2027.

Ebbene si, i tanti fan del maghetto di Hogwarts dovranno aspettare un ulteriore anno prima di poter dare uno sguardo alla nuova serie Harry Potter. Nonostante non ci fosse certezza prima d’oggi sul lancio nel 2026, di fatto, l’emittente ha lasciato intendere che non sarà pronta prima del 2027, con riprese fissate per fine 2025. A pesare sui tempi di produzione, sempre secondo fonti interne, l’estenuante casting messo in atto per trovare i migliori attori possibili che possano essere impegnati per molti anni.

Ma a quanto pare per i fan di Harry Potter non ci sono solo cattive notizie. In un nuovo articolo di GameRadar, infatti, pare che il casting in atto abbia prodotto due nuovi nomi, ossia quello dell’attore teatrale Luke Thallon e di Paul Whitehouse, tra l’altro quest’ultimo curiosamente presente del cast dei film Harry Potter nel ruolo di “Sir Cadogan”.

Luke Thallon prenderà il ruolo di “Quirinus Raptor”, mezzosangue insegnante prima di Babbanologia e successivamente di Difesa contro le Arti Oscure alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts; Paul Whitehouse, invece, sarà “Argus Gazza”, burbero magonò custode della Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Harry Potter | Cosa Sappiamo

Harry Potter vedrà Francesca Gardiner come showrunner, mentre Mark Mylod si occuperà della regia di alcuni episodi. Lo show ha ottenuto il via libera ufficiale lo scorso febbraio come serie originale Max, dettaglio cambiato solo di recente visto che il marchio sotto cui sarà realizzata è HBO Original Series.

Gardiner e Mylod saranno i produttori esecutivi della serie insieme a J. K. Rowling e ai suoi partner televisivi e cinematografici di Bronté Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, e David Heyman, che ha prodotto il franchise cinematografico. Warner Bros. Television e Bronté Film and TV produrranno la serie.

Tra i membri del cast al momento confermati, John Lithgow (Albus Silente), Paapa Essiedu (Severus Piton) e Janet McTeer (professoressa Minerva McGranitt), Nick Frost (Hagrid), Luke Tallon, Paul Whitehouse.

La serie TV di Harry Potter, che verrà girata presso i Warner Bros Studios Leavesden, dove sono stati girati i film, dovrebbe debuttare su HBO tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Circa 32.000 bambini hanno inviato nastri di audizioni per i ruoli principali di Harry, Hermione e Ron, mentre le scelte definitive per il casting devono ancora essere rivelate.