The Space Cinema rilancia gli Happy Days, i classici appuntamenti della storica catena cinematografica con prezzi super scontati.

Per questa sera e domani (9 e 10 settembre) The Space Cinema riproporrà Men in Black: International ad un prezzo speciale di 3.50 euro. Ma diamo uno sguardo al breve comunicato stampa appena diramato.

TORNANO GLI HAPPY DAYS: MEN IN BLACK: INTERNATIONAL NELLE SALE THE SPACE CINEMA

Lunedì 9 e martedì 10 settembre il nuovo capitolo della saga fantascientifica ad un prezzo speciale

Roma, 7 settembre 2019 –Torna l’appuntamento speciale con Happy Days, l'iniziativa che The Space Cinema dedica agli appassionati del grande schermo portando in sala, ogni lunedì e martedì, un titolo al prezzo speciale di 3,50€.

Questa settimana è la volta di Men In Black: International, quarto film della fortunata serie con protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones, cominciata nell’ormai lontano 1997. Questo nuovo capitolo, spin-off con una trama allargata a livello internazionale, vedrà due nuovi personaggi principali: la coppia di agenti sarà costituita da Chris Hemsworth e Tessa Thompson (già insieme in Thor: Ragnarok) rispettivamente nei panni dell’agente H e agente M.

Per conoscere la programmazione di Happy Days basta consultare la lista dei multisala aderenti all’inziativa, a questo link, e acquistare le prevendite per assistere a Men In Black: International al prezzo specialedi 3,50€, sia dal sito sia attraverso la nuova applicazione mobile del circuito.