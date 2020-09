Happiest season, le prime immagini della commedia romantica a tema LGBT

La rivista People ha diffuso le prime immagini ufficiali di Happiest Season, con protagoniste Kristen Stewart e Mackenzie Davis, un film a tema LGBT e che uscirà nelle sale americane il 25 novembre.

Si tratta di un film a sfondo natalizio. Al centro della storia c’è Abby (interpretata dalla Stewart) che vuole fare la proposta alla sua ragazza, Harper (Davis) e proprio durante la riunione di famiglia di quest’ultima per le feste di Natale. Ma presto scoprirà che Harper non ha ancora rivelato ai propri genitori abbastanza conservatori di essere lesbica. Come andrà a finire?

Nel cast anche Victor Garber, Mary Steenburgen, Aubrey Plaza, Alison Brie e Dan Levi. Il film è diretto da Clea DuVall che ha anche collaborato sulla sceneggiatura assieme a Mary Holland.

LE IMMAGINI