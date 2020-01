Hans Zimmer comporrà la colonna sonora di No Time to Die

Oscar, Grammy and Golden Globe-winning German composer Hans Zimmer performs live during his concert at the Papp Laszlo Sports Arena in Budapest, Hungary, Wednesday, May 11, 2016. (Janos Marjai/MTI via AP)

Il celebre compositore Hans Zimmer è stato scelto per dare vita alla colonna sonora di No Time to Die, prossimo capitolo della saga legata all'Agente 007.

La notizia arriva quasi in contemporanea alla scelta di Billie Eilish (qui) come cantante del brano di apertura. Tra le colonne sonore composte da Zimmer in passato sono celebri quelli di Il Gladiatore, la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, e Batman v Superman: Dawn of Justice.

007 - No Time to Die

Il film è stato diretto da Cary Fukunaga. Lo script è stato firmato da John Hodge, e revisionato da Neal Purvis e Robert Wade. Una completa riscrittura è stata affidata invece a Scott Z. Burns.

CAST: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Rami Malek, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Christoph Waltz.

TRAMA: In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

AL CINEMA: Negli Usa dall'8 aprile 2020, il 9 aprile in Italia.

