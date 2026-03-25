È il 24 marzo 2006 quando, negli Stati Uniti, va in onda su Disney Channel il primo episodio di Hannah Montana interpretato da una tredicenne Miley Cyrus.

Vent’anni dopo, il 24 marzo 2026 su Disney+ è disponibile lo speciale Hannah Montana 20th Anniversary Special, una puntata speciale registrata davanti al pubblico dal vivo, diretta dal regista Sam French e con un’intervista a Miley Cyrus condotta dalla podcaster Alex Cooper.

Hannah Montana: la serie pop della Gen Z

Miley Cyrus debutta sul piccolo schermo nei panni della giovanissima Miley Stewart, una teenager arrivata dal Tennessee a Malibù, trasferitasi con suo padre e suo fratello dopo la morte di sua madre. Miley non è un’adolescente come le altre: nasconde un segreto, è la famosissima popstar Hannah Montana.

La serie Disney è composta da 4 stagioni andate in onda dal 2006 al 2011, e nel corso degli episodi ha ospitato varie guest star tra cui Jesse McCartney, i Jonas Brothers, Sheryl Crow, Jay Leno, solo per citarne alcuni.

Hannah Montana 20th Anniversary Special: cosa mostra lo speciale Disney+

Dopo vent’anni Miley Cyrus torna negli studios dove sono allestiti gli interni dell’iconica serie e ricalca il palco esibendosi con la sua hit The Best of Both Words, dando l’impressione che il tempo non sia mai trascorso.

Miley è cresciuta e il pubblico con lei: ci mostra la cucina di casa Montana e, sopratutto, il coloratissimo armadio con i suoi look, commentandoli insieme a sua madre Tish Cyrus. Guida gli spettatori in un viaggio nei ricordi, non tanto ripercorrendo gli episodi più iconici, ma raccontando come lei ha vissuto quella serie che ha segnato la vita di milioni di persone – e soprattutto la sua.

Lei e la sua famiglia, dopo il provino, si trasferirono a Los Angeles e, da allora, tutta la sua vita è stata legata allo show, cambiando profondamnete non solo la sua esistenza ma anche quella delle persone a lei vicine.

La stessa Miley ha ricordi leggermente offuscati della prima stagione: era solo una bambina di 13 anni e, grazie alla presenza della sua famiglia, riesce a riavvolgere il nastro. La sua famiglia era parte integrante anche della serie (Billy Ray Cyrus interpreta suo padre anche nella fiction).

Miley Cyrus e Hannah Montana: la storia dietro la serie Disney

Hannah Montana 20th Anniversary Special sembra essere stato realizzato soprattutto per Miley, come un modo per riconciliarsi con la ragazza che era. Si presenta con un look molto simile a quello della popstar che ha interpretato, parte integrante della sua identità artistica.

Incontra persone che hanno preso parte allo show, come Selena Gomez che nella serie ha interpretato la sua nemesi, oppure fan dichiarati come la cantante Chappell Roan, a cui regala un capo del personaggio. Presente anche la podcaster Alex Cooper, che l’accompagna nel racconto della sua vita in quegli anni.

Da Hannah Montana sono passate star come Taylor Swift agli esordi e i Jonas Brothers, con cui Hannah va in tour, anche perché in quegli anni Miley era legata sentimentalmente a Nick Jonas.

Non è facile vivere sotto i riflettori, soprattutto durante l’adolescenza: Miley racconta al pubblico, cresciuto insieme a lei, le sue prime esperienze e i legami nati in quegli anni, condividendo così i ricordi più importanti della sua vita con chi ne ha fatto parte.

E come lei stessa ammette: Hannah le ha dato modo di iniziare la sua carriera ma sono i fan ad averle donato questa vita.

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