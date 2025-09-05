E’ disponibile il trailer italiano di Hamnet: Nel nome del figlio, il film diretto dalla regista premio Oscar® Chloé Zhao.

Il film racconta una delle storie più toccanti e intime mai raccontate sulla vita di William Shakespeare. Il trailer ufficiale di Hamnet – Nel nome del figlio porta il pubblico nell’Inghilterra del XVI secolo, dove la tragedia personale della famiglia Shakespeare prende vita con un’intensità straziante. Con Paul Mescal nei panni del Bardo e Jessie Buckley in quelli della moglie Agnes, il film esplora il dolore per la perdita del figlio Hamnet, un evento che ha ispirato il capolavoro Amleto.

La trama ufficiale di Hamnet: Nel nome del figlio

Come noto, il film è basato sul celebre romanzo di Maggie O’Farrell. La trama ufficiale del film Hamnet: Nel nome del figlio recita “Dalla sceneggiatrice e regista premio Oscar® Chloé Zhao, Hamnet – Nel Nome Del Figlio racconta la storia mai rivelata e la perdita che ha ispirato la creazione del capolavoro senza tempo di Shakespeare, Amleto.”

Il cast include anche Emily Watson e Joe Alwyn. L’uscita nelle sale italiane è stato fissato per il 5 febbraio 2026, distribuito da Universal Pictures.