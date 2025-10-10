Hamnet | Il nuovo trailer del film di Chloé Zhao

Universal Pictures ha svelato il nuovo trailer di Hamnet – Nel nome del figlio, il nuovo intenso film diretto dall’acclamata regista Chloé Zhao.

In arrivo nelle nostre sale dal mese di febbraio, il nuovo di Chloé Zhao sarà tra i protagonisti della prossima Festa del Cinema di Roma, dove verrà presentato in anteprima nazionale il 21 ottobre. Come noto, al centro di Hamnet ci sarà una delle storie più toccanti e intime mai raccontate sulla vita di William Shakespeare, che ha poi portato alla realizzazione del capolavoro letterario “Amleto“.

Guardate qui il trailer di Hamnet – Nel nome del figlio

La trama ufficiale di Hamnet: Nel nome del figlio

Come noto, il film è basato sul celebre romanzo di Maggie O’Farrell. La trama ufficiale del film Hamnet: Nel nome del figlio recita “Dalla sceneggiatrice e regista premio Oscar® Chloé Zhao, Hamnet – Nel Nome Del Figlio racconta la storia mai rivelata e la perdita che ha ispirato la creazione del capolavoro senza tempo di Shakespeare, Amleto.”

Il cast include anche Emily Watson e Joe Alwyn. L’uscita nelle sale italiane è stato fissato per il 5 febbraio 2026, distribuito da Universal Pictures.