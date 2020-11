Halo: Jen Taylor doppierà la IA Cortana come nei videogames

Con le riprese della serie tv Halo ripartite arriva una importante novità in merito al casting messo in atto da Showtime.

Il noto portale IGN questa mattina ha rivelato che Jen Taylor è stata ingaggiata per sostituire l’attrice Natascha McElhone come doppiatrice della IA Cortana. Come gli amanti dell’universo Halo sanno bene, la Taylor è il nome dietro la voce del personaggio presente nei videogames. Al momento non è noto se si tratterà di solo doppiaggio o anche di recitazione in motion capture.

Per quanto riguarda McElhone, invece, rimane confermato il ruolo a lei assegnato della dottoressa Catherine Halsey, ovvero colei che ha creato Cortana. A tal proposito, la fonte spiega che la sua sostituzione come doppiatrice è avvenuta a causa di problematiche legate al Covid-19.

Tornando alle riprese ripartite ieri, a questo indirizzo potete dare un nuovo sguardo all’attore Pablo Schreiber con una parte dell’elmetto di Master Chief indossato.

Halo