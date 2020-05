Anche Halle Berry nel cast di Moonfall, il film di Roland Emmerich

L'attrice Halle Berry si è aggiunta al cast in costruzione di Moonfall, nuovo disaster movie diretto da Roland Emmerich.

Il The Hollywood Reporter ha confermato l'ingaggio, rivelando anche la natura del ruolo assegnato all'attrice. L'autorevole fonte, infatti, nel film di Emmerich darà volto ad un dirigente della NASA, trasformato per l'occasione in un'austronauta.

In precedenza anche Josh Gad ha firmato per entrare nel cast di Moonfall. Le riprese sono attese per il prossimo autunno.

MOONFALL

PRODUZIONE : Il film sarà sceneggiato dallo stesso Roland Emmerich, in collaborazione con Harald Kloser e Spenser Cohen. L'intera produzione è nelle mani di Centropolis Entertainment (società di Emmerich) e Street Entertainment (società di Kloser). La Lionsgate ha opzionato la distribuzione sul territorio americano. Le riprese dovrebbero partire questo autunno… Covid-19 permettendo.

: Josh Gad, Halle Berry. TRAMA : Moonfall vedrà gli abitanti della Terra alle prese con una catastrofe capace di spazzare via la vita sul pianeta. La Luna, una volta colpita da un misterioso corpo celeste, virerà infatti verso la Terra, e soltanto un manipolo di eroi sarà chiamato a scongiurare l'estinzione di massa

