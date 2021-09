L’attrice Gwendoline Christie si è aggiunta al cast in costruzione di Wednesday (da noi Mercoledì), la serie che farà da spin-off Netflix del celebre franchise La Famiglia Addams.

Apprezzata dai fan della serie Game of Thrones, l’attrice Gwendoline Christie secondo TVLine nella serie Wednesday dovrebbe avere il ruolo di Larissa Weems, responsabile della struttura educativa in cui è iscritta Mercoledì (Jenna Ortega), che ha un conto in sospeso con la sua ex compagna di classe Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones).

MERCOLEDI’

PRODUZIONE: La serie sarà composta da otto episodi, Al Gough e Miles Millar (creatori Smallville) saranno sceneggiatori e showrunner, mentre Tim Burton si occuperà di dirigere tutti gli episodi. MGM / United Artist, che possiede i diritti del franchise, si occuperà della produzione. CAST: Jenna Ortega, Luis Guzman, Catherine Zeta-Jones, Gwendoline Christie. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

TRAMA: La serie racconterà una storia di mistero costellata di indagini e soprannaturale e sarà inventrata su Mercoledì come studente della Nevermore Academy. I tentativi di Mercoledì di gestire le sue abilità psichiche, constrastare una scia di omicidi che sta terrorizzando la cittadina locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa – il tutto mentre si fa strada tra i suoi nuovi, intricatissimi rapporti alla Nevermore.