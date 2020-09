Gundam: Il popolare mecha giapponese è ora realtà

Gundam, protagonista di una serie animata giapponese di fine anni ’70 e oggetto di un probabile futuro live action, adesso è realtà.

In Giappone, nella baia della Città di Yokoama, è stato realizzata una perfetta replica in scala 1:1 del modello “Mobile Suit Gundam RX-78-2″. Il gigantesco robot, costruito appositamente per la Gundam Factory, area espositiva dedicata al popolare mecha giapponese, raggiunge un’altezza di quasi 20 metri, per un peso di oltre 25 tonnellate.

Il fantastico modello a grandezza naturale, ancora in fase di test, è già capace di chinarsi, muovere le gambe e le braccia, ovviamente per la gioia di fan ed appassionati di robotica.

Nel video seguente è possibile ammirare Gundam in azione.

Il social post

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7 — Catsuka (@catsuka) September 21, 2020