Il cast del primo adattamento live-action di Gundam si espande.

Secondo quanto riportato da Deadline, Gemma Chua-Tran, nota per il suo ruolo in Heartbreak High, è entrata a far parte della produzione Netflix e Legendary Entertainment. Sebbene i dettagli sul suo personaggio e sulla trama siano ancora strettamente riservati, l’attrice si unisce a un gruppo di protagonisti già annunciato che include nomi del calibro di Sydney Sweeney, Noah Centineo, Jason Clarke, Michael Mando e Shioli Kutsuna.

Il progetto segna lo sbarco definitivo nel mondo del cinema “dal vivo” per il franchise creato da Yoshiyuki Tomino nel 1979, un pilastro del genere mecha che ancora oggi genera un giro d’affari da oltre 600 milioni di dollari l’anno.

Gundam: la regia di Jim Mickle e i dettagli della produzione Nightshade

La regia del lungometraggio è stata affidata a Jim Mickle, già showrunner di Sweet Tooth, che curerà anche la sceneggiatura originale. Mickle ricoprirà inoltre il ruolo di produttore insieme alla sua partner Linda Moran attraverso la loro etichetta Nightshade, in collaborazione con Noah Centineo e il suo socio Enzo Marc.

Il film, sviluppato congiuntamente da Legendary e dai detentori del franchise Bandai Namco Filmworks, rappresenta una delle scommesse più ambiziose di Netflix nel campo degli adattamenti sci-fi. La scelta di Chua-Tran, attualmente impegnata anche nel crime drama Dustfall e nel film d’azione Kung Fu Deadly, conferma la volontà della produzione di puntare su talenti emergenti capaci di parlare a una fanbase globale e giovane.

La lunga strada che porterà Gundam al cinema

Dall’accordo che ha accompagnato l’annuncio del film si evince, inoltre, che il 1° aprile 2025 è stata costituita la Bandai Namco Filmworks America, LLC (BNFA), una filiale nordamericana per la produzione di Gundam. La BNFA diventerà una filiale interamente controllata da Bandai Namco Holdings USA Inc, la società di gestione regionale nordamericana del Gruppo Bandai Namco, e collaborerà con Bandai Namco Filmworks Inc. per espandere il business delle licenze e il valore del marchio della serie Gundam all’estero.

Un film in live-action è stato annunciato per la prima volta nel 2018, in occasione dell’Anime Expo di Los Angeles. All’epoca Yasuo Miyakawa, presidente e CEO di Sunrise, ha annunciato per la prima volta la collaborazione con Legendary Pictures. Nel 2021, poi, il nome di Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) è stato accostato al film come regista, con il fumettista/scrittore Brian K. Vaughan nel ruolo di sceneggiatore e come produttore esecutivo assieme a Cale Boyter della Legendary. Quel progetto, evidentemente, non è andato più avanti, e questo odierno sembra essere nato dalle sue ceneri.

Le novità dal mondo Netflix e il genere Mecha

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