Guardiani della Galassia vol. 3: le foto dell’evento al Disneyland Paris

James Gunn e una parte del super cast di Guardiani della Galassia vol. 3 hanno partecipato ad uno speciale evento di promozione a Disneyland Paris.

L’occasione è arrivata a poco meno di due settimane dall’esordio nelle sale di tutto il mondo, presenti all’evento il regista James Gunn, ma anche gli attori Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Pom Klementieff e Vin Diesel. Le stelle hollywoodiane hanno posato per i fotografi, prestandosi alla passerella con i fan. Tra i presenti all’evento, inoltre, Khaby Lame, Elettra Lamborghini, Frank Matano, Aurora e Fru dei The Jackal, giudici e conduttori della prossima edizione di Italia’s Got Talent.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

Il film è stato diretto da James Gunn, il cui nome sarà collegato anche alla sceneggiatura. La produzione è partita il 20 ottobre. Kevin Feige è presente tra i produttori. Nelle sale dal 5 maggio 2023. NEL CAST Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji. Al Cinema dal 3 maggio 2023.

LA TRAMA: Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

LE FOTO DELL’EVENTO