Gremlins 3 | Il film ha ottenuto una data d’uscita

Warner Bros. Pictures ha svelato la data d’uscita del tanto agognato Gremlins 3, il nuovo capitolo del cult horror-comico degli anni ottanta.

In via di sviluppo da oltre un decennio, il terzo capitolo della famosa saga prodotta da Steven Spielberg è oramai ufficiale, ed ha ottenuto una data d’uscita il 19 novembre 2027, a confermarlo un articolo odierno di Variety (via SuperHeroHype). Nello stesso mese del 2027 la Disney porterà al cinema il film di punta “Frozen III“.

La notizia è arrivata circa un mese dopo le dichiarazioni di Zach Galligan (attore protagonista nei primi due film e del futuro terzo), in cui si è evinceva che la sceneggiatura era stata completata. Gremlins 3 vedrà Steven Spielberg nuovamente in cabina di produzione, con Chris Columbus di ritorno come regista dopo aver scritto il primo film. Al momento ulteriori dettagli sulla trama sono celati.

Gremlins, un horror comedy divenuto un cult

L’originale Gremlins è stato diretto da Joe Dante nel 1984 da una sceneggiatura di Chris Columbus. Oltre a Galligan, il primo capitolo vedeva nel cast anche Phoebe Cates, Hoyt Axton, Polly Holliday e Frances Lee McCain, con Howie Mandel che prestava la voce a Gizmo. Grazie al successo di critica, il film ha ottenuto un sequel, intitolato Gremlins 2 – La nuova stirpe, nel 1994.

La trama del film originale presentava “un ragazzo di nome Billy Peltzer, il cui padre gli aveva regalato un mogwai di nome Gizmo. Tuttavia, il suo animale domestico dall’aspetto insolito ma amichevole è soggetto a tre rigide regole: non esporre mai Gizmo alla luce del sole, non farlo entrare in contatto con l’acqua e non dargli mai da mangiare dopo mezzanotte. Le cose si mettono male quando Gizmo si rovescia accidentalmente dell’acqua addosso, lasciando Billy in una situazione difficile”.