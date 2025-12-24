Gerard Butler è pronto ad una nuova lotta per la sopravvivenza post-apocalittica in Greenland 2: Migration.

Lucky Red ha rilasciato il trailer ufficiale italiano di Greenland 2: Migration, sequel del disaster movie del 2020 diretto da Ric Roman Waugh. Gerard Butler riprende il ruolo di John Garrity, che insieme alla famiglia (tra cui Morena Baccarin) cerca di raggiungere un bunker sicuro in Groenlandia mentre un nuovo frammento della cometa Clarke devasta il pianeta. Il trailer è carico di azione, tensione familiare e sequenze catastrofiche: inseguimenti, esplosioni, paesaggi ghiacciati e la lotta disperata per la sopravvivenza.

Greenland 2: Migration arriverà nei cinema italiani il 20 marzo 2026.

Greenland 2: Migration | Trailer Italiano

Cosa sappiamo di Greenland 2: Migration

Nel primo film la minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità. La trama segue John (Gerard Butler), l’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e il giovane figlio Nathan​ intenti a trovare un modo per mettersi in salvo. Il sequel seguirà la stessa famiglia costretta a lasciare il rifugio in Groenlandia per attraversare un mondo in rovina alla ricerca di una nuova casa.

Ric Roman Waugh ha diretto Greenland 2: Migration su una sceneggiatura firmata da Mitchell LaFortune e Chris Sparling. Basil Iwanyk, Erica Lee, Butler, Alan Siegel, Sébastien Raybaud, John Zois, Brendon Boyea e Waugh si occuperanno della produzione. Oltre ai protagonisti Gerard Butler, Morena Baccarin e Roman Griffith Davis, il cast conterà la presenza di Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg e William Abadie.

Greenland è un disaster movie del 2020. Il film è stato messo da parte a causa del Covid, ma è riuscito a superare la fase di distribuzione, aggiudicandosi un accordo di streaming HBO da 20-30 milioni di dollari negli Stati Uniti e riuscendo anche a uscire all’estero, dove i cinema erano aperti. Complessivamente il film ha raccolto 52 milioni di dollari a livello globale.