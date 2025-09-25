A sorpresa Lionsgate ha rilasciato il primo trailer di Greenland 2: Migration, l’atteso sequel del thriller apocalittico con Gerard Butler.

Il trailer, lo potete ammirare qui di seguito, si apre con un vertiginoso riepilogo degli eventi del primo film uscito nel 2020 per poi iniziare a svelare la situazione nel bunker in Groenlandia cinque anni dopo l’evento di dimensioni apocalittiche. Il film uscirà nelle sale il 9 gennaio 2026 sotto il marchio Lionsgate

Guardate qui il trailer di Greenland 2: Migration

Cosa sappiamo di Greenland 2: Migration?

Nel primo film la minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità. La trama segue John (Gerard Butler), l’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e il giovane figlio Nathan​ intenti a trovare un modo per mettersi in salvo. Il sequel seguirà la stessa famiglia costretta a lasciare il rifugio in Groenlandia per attraversare un mondo in rovina alla ricerca di una nuova casa.

Ric Roman Waugh ha diretto Greenland 2: Migration su una sceneggiatura firmata da Mitchell LaFortune e Chris Sparling. Basil Iwanyk, Erica Lee, Butler, Alan Siegel, Sébastien Raybaud, John Zois, Brendon Boyea e Waugh si occuperanno della produzione. Oltre ai protagonisti Gerard Butler, Morena Baccarin e Roman Griffith Davis, il cast conterà la presenza di Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg e William Abadie.

Greenland è un disaster movie del 2020. Il film è stato messo da parte a causa del Covid, ma è riuscito a superare la fase di distribuzione, aggiudicandosi un accordo di streaming HBO da 20-30 milioni di dollari negli Stati Uniti e riuscendo anche a uscire all’estero, dove i cinema erano aperti. Complessivamente il film ha raccolto 52 milioni di dollari a livello globale.