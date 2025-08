Greenland 2 | Il film con Gerald Butler ha una data d’uscita

Greenland: Migration (ancora noto come Greenland 2), il disaster movie con Gerard Butler, ha ottenuto una data d’uscita nelle sale.

Il film uscirà nelle sale il 9 gennaio 2026 sotto il marchio Lionsgate, a confermare la notizia è stato quest’oggi Deadline. Anton, STX Entertainment, Thunder Road Pictures e G-base Entertainment si sono occupati della produzione. STX si occupa inoltre della distribuzione internazionale attraverso la sua rete globale di partner. Gerard Butler, Morena Baccarin e Roman Griffith Davis torneranno nel sequel.

Nel primo film la minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità. La trama segue John (Gerard Butler), l’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e il giovane figlio Nathan​ intenti a trovare un modo per mettersi in salvo. Il sequel seguirà la stessa famiglia costretta a lasciare il rifugio in Groenlandia per attraversare un mondo in rovina alla ricerca di una nuova casa.

Ric Roman Waugh ha diretto Greenland: Migration su una sceneggiatura firmata da Mitchell LaFortune e Chris Sparling. Basil Iwanyk, Erica Lee, Butler, Alan Siegel, Sébastien Raybaud, John Zois, Brendon Boyea e Waugh si occuperanno della produzione. Oltre ai già citati attori, il cast conterà la presenza di Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg e William Abadie.

Greenland è un disaster movie del 2020. Il film è stato messo da parte a causa del Covid, ma è riuscito a superare la fase di distribuzione, aggiudicandosi un accordo di streaming HBO da 20-30 milioni di dollari negli Stati Uniti e riuscendo anche a uscire all’estero, dove i cinema erano aperti. Complessivamente il film ha raccolto 52 milioni di dollari a livello globale.