La famosa graphic novel firmata da Frank Miller dal titolo Sin City sarà presto adattata per il piccolo schermo da Legendary Television.

Arrivata già al cinema per ben due volte (nel 2005 e nel 2014), la graphic novel Sin City è pronta per l'esperimento televisivo, a confermarlo un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline.

La fonte specifica che la Legendary ha siglato un accordo con Frank Miller per trasporre la prima stagione di una serie antologica, con lo stesso Miller e Robert Rodriguez in cabina di produzione esecutiva. I due artisti, lo ricordiamo, hanno co-diretto entrambi i film arrivati al cinema negli anni scorsi, il primo in collaborazione con Quentin Tarantino. Nell'accordo ci sarà spazio per la realizzazione di una serie animata rated R che fungerà da prequel di Sin City.

I diritti della graphic novel sono stati nelle mani della Weinstein Company fino al 2018, poi è stato lo stesso Frank Miller a riacquistarli.