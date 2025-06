Governors Awards | A Tom Cruise l’Oscar alla Carriera!

Tom Cruise riceverà l’ambito Oscar alla Carriera in occasione della prossima edizione dei cerimonia dei Governors Awards 2025.

Dopo anni di grande cinema, conditi da ben 4 candidature all’Oscar nel corso della sua immensa carrera, Tom Cruise è stato finalmente insignito dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences con l’ambito Governors Award, o come meglio noto Oscar alla Carriera. L’annuncio è arrivato nelle ore scorse direttamente dal sito ufficiale dell’Academy.

Nella motivazione offerta dall’Academy si legge che Tom Cruise è “Uno degli attori più famosi e di maggiore incasso di tutti i tempi”, tra l’altro si sottolinea il suo sostegno all’esperienza cinematografica in sala e il suo aver risollevato le sorti proprio del cinema durante il difficile periodo del Covid. Ricordiamo che questo ambito premio viene assegnato per celebrare coloro che, nel corso della propria carriera, hanno dato un contributo straordinario all’arte cinematografica, in qualsivoglia ruolo, facendo così un dono prezioso all’Academy.

Tom Cruise, come anticipato in precedenza, arriva a questo Oscar alla Carriera dopo ben 4 candidature. La prima è avvenuta come Miglior Attore Protagonista nel 1990 con il film “Nato il Quattro Luglio“, la seconda, sempre per la stessa categoria, nel 1997 per il film “Jerry Maguire“. Nel 1990, invece, è stato nominato come Miglior Attore non Protagonista per il film “Magnolia“. La nomination per il Miglior Film, essendo produttore, è arrivata invece nel 2023 con “Top Gun: Maverick“.

Quest’anno Cruise ha portato in sala Mission: Impossible – The Final Reckoning continuando ad offrire spettacolo puro agli appassionati. Ricordiamo, a tal proposito, che Tom Cruise è uno dei pochi attori dello star system hollywoodiano a non utilizzare controfigure per i suoi stunt, e che i suoi stunt sono da considerare tra i più pericolosi del settore.

Per chiudere questo aggiornamento, va detto che, in occasione della cerimonia dei Governors Awards verranno premiati l’attrice e coreografa Debbie Allen, lo scenografo Wynn Thomas e la cantante Dolly Parton, a cui andrà il Jean Hersholt Humanitarian Award.