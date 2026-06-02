Si è conclusa a New York la terza edizione dei Gotham Television Awards, i prestigiosi riconoscimenti dedicati alle migliori produzioni televisive e alle interpretazioni più dirompenti dell’anno trascorso. L’evento di questa sera ha visto una significativa frammentazione dei premi, con un solo titolo capace di imporsi in più categorie: la miniserie DTF St. Louis targata HBO Max.
A livello di piattaforme, HBO Max ha guidato la volata conquistando ben cinque statuette. Ottimo risultato anche per Netflix, che a fronte di ben 22 nomination complessive ha capitalizzato tre vittorie storiche.
Il trionfo di Vince Gilligan e i premi principali della critica
Il premio più ambito della serata, quello per la categoria Breakthrough Drama Series, è stato assegnato a Pluribus, la nuova attesissima serie creata da Vince Gilligan e interpretata da Rhea Seehorn. Sul fronte delle commedie, il titolo di Breakthrough Comedy Series è andato a I Love LA, lo show di HBO Max ideato e interpretato da Rachel Sennott. Tra le miniserie, come anticipato, ha brillato DTF St. Louis (HBO Max), vincitrice sia come miglior serie antologica sia per l’interpretazione del coprotagonista David Harbour.
Le categorie dedicate alle migliori interpretazioni drammatiche hanno visto il trionfo dei canali Hulu, con Chase Infiniti premiata come miglior attrice protagonista per The Testaments (l’atteso sequel de Il racconto dell’ancella) e Babou Ceesay come miglior attore non protagonista per lo sci-fi horror Alien: Earth. Per quanto riguarda le commedie, Tim Robinson ha vinto il premio come miglior protagonista in The Chair Company (HBO Max), mentre la leggendaria Laurie Metcalf si è aggiudicata la statuetta per il suo ruolo in Big Mistakes (Netflix).
Tra i premi speciali della serata spiccano i prestigiosi tributi alla carriera assegnati a icone del calibro di Michelle Pfeiffer (Legend Tribute), Claire Danes (Performer Tribute) e Kerry Washington (Spotlight Tribute). Matt e Ross Duffer hanno invece ricevuto il Visionary Tribute per l’epico lavoro svolto sulla serie cult Stranger Things, recentemente giunta al termine.
LISTA COMPLETA DEI VINCITORI – GOTHAM TV AWARDS 2026
- Outstanding Limited or Anthology Series: DTF St. Louis (HBO Max)
- Outstanding Lead Performance in a Limited or Anthology Series: Michael Shannon – Death by Lightning (Netflix)
- Outstanding Supporting Performance in a Limited or Anthology Series: David Harbour – DTF St. Louis (HBO Max)
- Breakthrough Drama Series: Pluribus (Apple TV)
- Outstanding Lead Performance in a Drama Series: Chase Infiniti – The Testaments (Hulu)
- Outstanding Supporting Performance in a Drama Series: Babou Ceesay – Alien: Earth (FX/Hulu)
- Outstanding Original Film, Broadcast or Streaming: Reflection in a Dead Diamond (Shudder)
- Outstanding Performance in an Original Film: Cory Michael Smith – Mountainhead (HBO Max)
- Breakthrough Nonfiction Series: Katrina: Come Hell and High Water (Netflix)
- Outstanding Supporting Performance in a Comedy Series: Laurie Metcalf – Big Mistakes (Netflix)
- Outstanding Lead Performance in a Comedy Series: Tim Robinson – The Chair Company (HBO Max)
- Breakthrough Comedy Series: I Love LA (HBO Max)
Fonte: Deadline
