Gotham PD: la serie spin-off di The Batman è attualmente in standby

L’universo narrativo legato al film The Batman potrebbe aver incontrato un piccolo ostacolo ancor prima della sua espansione: la serie spin-off Gotham PD è attualmente in standby.

Appena 24 ore dopo l’annuncio che Gotham PD avrebbe virato su tematiche legate agli orrori del celebre manicomio criminale Arkham Asylum (qui i dettagli), è lo stesso Matt Reeves ha regalare nuovi dettagli in merito. Intervenuto a podcast Happy, Sad, Confused (via ComicBook), il regista di The Batman ci ha tenuto a confermare che la serie in questione “Gotham PD” è attualmente in standby a causa di alcuni contrasti creativi con WarnerMedia.

Nel particolare, Reeves ha riferito che la serie originariamente avrebbe dovuto narrare il primo anno di Batman a Gotham, mettendo al centro della trama un poliziotto corrotto, con la polizia oramai divenuta la prima gang criminale della città. Tale scelta produttiva pare che al momento sia andata contro i piani di WarnerMedia, desiderosa di raccontare una storia più interessante, la scelta di passare il focus narrativo su Arkham è stata pertanto una scelta quasi obbligata.

In attesa di avere ulteriori aggiornamenti dalla serie Gotham PD, ricordate di dare una lettura alla nostra recensione di The Batman.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.

TRAMA: The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.