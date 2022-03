Gotham Knights: tre nuovi attori per il cast della nuova serie DC

Il casting di Gotham Knights si è regalato questa notte tre nuovi attori per ruoli di spicco per la nuova serie tratta dai fumetti DC Comics.

SuperHeroHype ha riferito che The CW ha messo sotto contratto Olivia Rose Keegan, Navia Robinson e Oscar Morgan, i quali si aggiungono ai già annunciati (qui i dettagli) Fallon Smythe e Tyler DiChiara.

Secondo la fonte Keegan nella serie interpreterà Duela Dent, personaggio spesso noto nei fumetti anni settanta come La Figlia di Joker, ma anche come la figlia di Catwoman, Spaventapasseri, Enigmista, Pinguino e Harvey Dent/Due Facce, da qui il suo nome. La Robinson, invece, darà volto a Carrie Kelley, personaggio che ha vestito i panni di Robin in The Dark Knight Returns di Frank Miller. Il personaggio affidato, invece, a Morgan è stato creato per la serie The CW, ossia il figlio adottivo di Bruce Wayne di nome Turner Hayes.

GOTHAM KNIGHTS

PRODUZIONE: La nuova serie DC ha ottenuto finalmente il via libera per la realizzazione dell’episodio pilota, il quale verrà scritto da Chad Fiveash e James Stoteraux (Batwoman, Gotham), in collaborazione con Natalie Abrams (Batwoman), tra i produttori spiccano i nomi di tra i produttori ci saranno Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden. CAST: Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Olivia Rose Keegan, Navia Robinson, Oscar Morgan. USCITA: Prossimamente su The CW.

Al centro della trama del videogame targato Warner Bros. Interactive, ed ovviamente ispirato ai fumetti DC Comics, le conseguenze su Gotham City dopo la morte di Bruce Wayne, evento drammatico che spinge il figlio adottivo ribelle del miliardario a stringere un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman, accusati di aver ucciso l’eroe. Il gruppo di emarginati rinnegati, diventati i criminali più ricercati della città, dovranno lottare per dimostrare la propria innocenza.