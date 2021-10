Gotham Awards: la lista delle nomination per l’edizione 2021

Sono state annunciate quest’oggi le nomination relative all’edizione 2021 dei Gotham Awards, i premi assegnati dalla Independent Filmmaker Project (IFP) al meglio della cinematografia indipendente.

Dopo due anni in cui l’emergenza Covid-19 ha costretto gli organizzatori ad optare per un evento ibrido, lo scorso gennaio infatti sono stati assegnati i premi al meglio del cinema indie del 2020, i Gotham Awards torneranno il prossimo 29 novembre con una serata di premiazione con pubblico. La location sarà, ovviamente, il Cipriani Wall Street di New York.

Tra le novità di questa edizione 2021, la scelta degli organizzatori di istituire un premio attoriale unico, eliminando così disparità di sesso. Già annunciati, inoltre, alcuni riconoscimenti speciali: il Director’s Tribute a Jane Campion, il Industry Tribute a Eamonn Bowles e il Performer Tribute a Kristen Stewart. A The Harder They Fall il premio per il miglior cast.

LE NOMINATION 2021 DEI GOTHAM AWARDS

Miglior film

The Green Knight di David Lowery (A24)

The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal (Netflix)

Passing di Rebecca Hall (Netflix)

Pig di Michael Sarnoski (NEON)

Test Pattern di Shatara Michelle Ford (Kino Lorber)

Miglior documentario

Ascension di Jessica Kingdon (MTV Documentary Films)

Faya Dayi di Jessica Beshir (Janus Films)

Flee di Jonas Poher Rasmussen (NEON)

President di Camilla Nielsson (Greenwich Entertainment)

Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised) di Ahmir “Questlove” Thompson (Searchlight Pictures, Onyx Collective, Hulu)

Miglior film internazionale

Azor di Andreas Fontana (MUBI)

Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi (Sideshow and Janus Films)

The Souvenir Part II di Joanna Hogg (A24)

La persona peggiore del mondo di Joachim Trierì (NEON)

Titane di Julia Ducournau, director; Jean-Christophe Reymond, producer (NEON)

What Do We See When We Look at the Sky? di Alexandre Koberidze (MUBI)

Bingham Ray Award per il miglior regista esordiente

Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter (Netflix)

Edson Oda – Nine Days (Sony Pictures Classics)

Rebecca Hall – Passing (Netflix)

Emma Seligman – Shiva Baby (Utopia Distribution)

Shatara Michelle Ford – Test Pattern (Kino Lorber)

Miglior sceneggiatura

Sean Baker & Chris Bergoch – Red Rocket (A24)

Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter (Netflix)

Rebecca Hall – Passing (Netflix)

David Lowery – The Green Knight (A24)

Paul Schrader – Il collezionista di carte (Focus Features)

Amalia Ulman – El Planeta (Utopia Distribution)

Miglior interpretazione protagonista

Olivia Colman – The Lost Daughter (Netflix)

Frankie Faison – The Killing of Kenneth Chamberlain (Gravitas Ventures)

Michael Greyeyes – Wild Indian (Vertical Entertainment)

Brittany S. Hall – Test Pattern (Kino Lorber)

Oscar Isaac – Il collezionista di carte (Focus Features)

Taylour Paige – Zola (A24)

Joaquin Phoenix – C’mon C’mon (A24)

Simon Rex – Red Rocket (A24)

Lili Taylor – Paper Spiders (Entertainment Squad)

Tessa Thompson – Passing (Netflix)

Miglior interpretazione non protagonista

Reed Birney – Mass (Bleecker Street)

Jessie Buckley – The Lost Daughter (Netflix)

Colman Domingo – Zola (A24)

Gaby Hoffmann – C’mon C’mon (A24)

Troy Kotsur – CODA (Apple)

Marlee Matlin – CODA (Apple)

Ruth Negga – Passing (Netflix)

Miglior interpretazione rivelazione

Emilia Jones – CODA (Apple)

Natalie Morales – Language Lessons (Shout! Studios)

Rachel Sennott – Shiva Baby (Utopia Distribution)

Suzanna Son – Red Rocket (A24)

Amalia Ulman – El Planeta (Utopia Distribution)

Miglior serie – lungo formato (più di 40 minuti)

The Good Lord Bird creata da Ethan Hawke e Mark Richard (Showtime)

It’s A Sin creata da Russell T Davies(HBO Max)

Small Axe creata da Steve McQueen (Amazon Studios)

Squid Game creata da Kim Ji-yeon e Hwang Dong-hyu (Netflix)

The Underground Railroad creata da Barry Jenkins, Colson Whitehead (Amazon Studios)

The White Lotus creata da Mike White (HBO Max/HBO)

Miglior serie – breve formato (meno di 40 minuti)

Blindspotting creata da Rafael Casal e Daveed Diggs (STARZ)

Hacks creata da Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky (HBO Max/HBO)

Reservation Dogs creata da Sterlin Harjo e Taika Waititi (FX)

Run the World creata da Leigh Davenport (STARZ)

We Are Lady Parts creata da Nida Manzoor (Peacock)

Miglior serie non fiction

City So Real (National Geographic)

Exterminate All the Brutes (HBO/HBO Max)

How To with John Wilson (HBO/HBO Max)

Philly D.A. (Topic, Independent Lens, PBS)

Pride (FX)

Miglior interpretazione in una nuova serie

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO Max/HBO)

Michael Greyeyes – Rutherford Falls (Peacock)

Ethan Hawke – The Good Lord Bird (Showtime)

Devery Jacobs – Reservation Dogs (FX)

Lee Jung-jae – Squid Game (Netflix)

Thuso Mbedu – The Underground Railroad (Amazon Studios)

Jean Smart – Hacks (HBO Max/HBO)

Omar Sy – Lupin (Netflix)

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit (Netflix)

Anjana Vasan – We Are Lady Parts (Peacock)