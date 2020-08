Gotham Awards: la cerimonia posticipata a inizio 2021

I Gotham Awards, i premi cinematografici statunitensi destinati al cinema indipendente, hanno posticipato la data della cerimonia a causa della pandemia di COVID-19 in corso.

Seguendo le orme di molte altre cerimonie posticipate, come gli Oscar e i Golden Globes, la cerimonia dei Gotham Awards avrà luogo l'11 Gennaio 2021 (di solito avviene a fine Novembre/inizio Dicembre). Le nomination, invece, saranno annunciate Giovedì 12 Novembre.

"I Gotham Awards continuano ad essere un punto fermo nel cinema e televisione indipendente. Non vediamo l'ora di celebrare il 30 ° anniversario e di contribuire al via della stagione non convenzionale dei premi di quest'anno", ha dichiarato il direttore esecutivo Jeffrey Sharp in un comunicato.

Ricordiamo che la cerimonia degli Oscar 2021 avverrà il 25 aprile 2021 (qui i dettagli), mentre la cerimonia dei Golden Globes si svolgerà il 28 febbraio 2021.