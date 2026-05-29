Good Luck, Have Fun, Don’t Die: Finalmente il primo trailer italiano dello Sci Fi con Sam Rockwell

Il canale youtube di Vertice 360 Italia ha da poco pubblicato il primo trailer in italiano di Good Luck, Have Fun, Don’t Die, la folle commedia d’azione fantascientifica indipendente con Sam Rockwell come protagonista.

Good Luck, Have Fun, Don’t Die è stato diretto da Gore Verbinski (Pirati dei Caraibi: la maledizione della prima luna) e scritto da Matthew Robinson. Nel cast, oltre a Sam Rockwell che interpreta un uomo proveniente dal futuro, sono presenti Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry, Tom Taylor e Juno Temple.

La trama segue un uomo dall’aspetto estremamente trasandato che, proveniente dal futuro, si presenta in un ristorante di Los Angeles, dove tiene in ostaggio i clienti nel tentativo di reclutarli nella sua missione per salvare il mondo.

Questa la sinossi ufficiale: Una notte oscura. Un diner affollato. Un uomo armato di detonatore irrompe nel locale proclamando di venire dal futuro. È la 117ª volta che torna con lo stesso imperativo. Prima che il tempo scada, deve reclutare un gruppo di avventori del tutto improbabili e palesemente impreparati (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry e Juno Temple) per fermare l’imminente apocalisse dell’intelligenza artificiale e salvare l’umanità dai pericoli dei social media.

Il problema? Tutto gioca contro di loro: dagli sconosciuti scettici agli adolescenti con il cervello ormai consumato dagli algoritmi, fino a mostruosità digitali fuori da ogni controllo. Eppure, se questo improbabile gruppo riuscirà nell’impresa, forse il mondo potrebbe ancora salvarsi… oppure no, chi lo sa.

Good Luck, Have Fun, Don’t Die sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal prossimo 25 giugno

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