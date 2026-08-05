Good Fortune: recensione del film con Keanu Reeves

Keanu Reeves, Seth Rogen e Aziz Ansari: tre nomi di peso, una commedia ambiziosa e un carico di aspettative. Good Fortune approda su Prime Video e si presenta come un prodotto curioso, capace di mescolare comicità, surrealismo e riflessioni sociali. Questa è la nostra recensione, senza spoiler ma con giudizio.

Good Fortune: trama e dinamiche narrative

Gabriel (Keanu Reeves), un angelo benintenzionato ma goffo, irrompe nella vita di un operaio in crisi interpretato da Aziz Ansari e in quella di un imprenditore miliardario incarnato da Seth Rogen. Il suo intervento, pensato come un aiuto provvidenziale, si trasforma rapidamente in una spirale di fraintendimenti, situazioni imbarazzanti e disastri annunciati. Allontanato dal paradiso e costretto a confrontarsi con un inferno decisamente terreno, Gabriel si ritrova immerso in un mondo fatto di fatica, stress lavorativo e precarietà. La sua presenza, più destabilizzante che salvifica, diventa il motore di una serie di eventi che oscillano tra grottesco e malinconia.

Recensione Good Fortune: analisi della commedia interpretata e diretta da Aziz Ansari

Good Fortune si muove sul filo sottile che separa il divino dal quotidiano, costruendo un racconto che alterna risate e riflessioni. Il film tenta di affrontare la complessità del mondo del lavoro statunitense, con un messaggio che, pur interessante, risulta distante dal vissuto europeo e italiano. Aziz Ansari, alla regia, torna dopo “Master of None” con una commedia che mette al centro la difficoltà di un immigrato nel trovare stabilità e dignità negli Stati Uniti. Volutamente o meno, alcuni passaggi narrativi risultano lontani dalla nostra realtà, e forse è un bene che restino tali. Tutto sommato, la commedia scorre con ritmo leggero, e risulta ideale per un pomeriggio rilassato sul divano senza troppe pretese.

Keanu Reeves sorprende nei panni di un angelo imbranato, distratto e privo di reale comprensione del genere umano. Il suo personaggio cresce scena dopo scena, regalando momenti di umorismo nosense che funzionano e lo rendono uno dei punti di forza della pellicola. Seth Rogen e lo stesso Ansari interpretano ruoli volutamente stereotipati, scelta narrativa che non impedisce ai due attori di risultare convincenti e divertenti. Da segnalare, inoltre, il cameo di Sandra Oh, breve ma piacevole. E una piccola chicca inattesa: la festa in piscina accompagnata da Boys di Sabrina Salerno, un tocco pop che strappa un sorriso.

In definitiva, Good Fortune strappa un sorriso e poco più, tanto basta per essere considerato un film apprezzabile, ma assolutamente dimenticabile. Il film è attualmente disponibile nel catalogo di Prime Video.

Good Fortune: recensione del film con Keanu Reeves Regista: Aziz Ansari Data di creazione: 2026-08-05 17:21 Valutazione dell'editor

2.5