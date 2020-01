Golden Reel Awards 2020: Premiati 1917, Le Mans '66 e Parasite

Questa volta era lecito aspettarselo: 1917 ha dominato ai Golden Reel Awards 2020, i premi del sindacato americano dei montatori del suono giunti alla loro 67a edizione.

Nella serata di ieri, presso il Bonaventure Hotel di Los Angeles, il film bellico di Sam Mendes - grande favorito agli Oscar - ha infatti vinto nella categoria miglior montaggio sonoro dialoghi/ADR.

Per quanto riguarda la categoria effetti/foley il film vincitore è stato Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold.

Nella categoria film straniero il vincitore, ça va sans dire, è stato Parasite di Bong John-ho.

Di seguito l'elenco completo con i vincitori ai Golden Reel Awards 2020:

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – CORTO ANIMATO

3 Below “Tales of Arcadia”

MIGLIOR MONTAGGIO – LUNGOMETRAGGIO ANIMATO NON CINEMATOGRAFICO

Lego DC Batman: Family Matters

MIGLIOR MONTAGGIO – ANIMAZIONE

Toy Story 4

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – DOCUMENTARIO NON CINEMATOGRAFICO

Serengeti

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – DOCUMENTARIO

Echo in the Canyon

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – CINEMATICA AL COMPUTER

Call of Duty: Modern Warfare (2019)



MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – GAMEPLAY INTERATTIVO

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – LUNGOMETRAGGIO NON CINEMATOGRAFICO

Togo

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – SPECIALEVader Immortal: A Star Wars VR Series “Episode 1”

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – FILM STRANIERO

Parasite

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – MEDIOMETRAGGIO

Barry “ronny/lily”

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – EPISODIO – MUSICA

Wu Tang: An American Saga “All In Together Now”

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – EPISODIO – DIALOGO / ADR

Modern Love “Take Me as I Am”

Prime Video

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – EPISODIO – EFFETTI/FOLEY

The Mandalorian “Chapter One”

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – VERNA FIELDS AWARD

Heatwave

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – SINGLE PRESENTATION

El Camino: A Breaking Bad Movie

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – LUNGOMETRAGGIO A EPISODI Game of Thrones “The Long Night”

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – LUNGOMETRAGGIO A EPISODI – DIALOGHI / ADRChernobyl “Please Remain Calm”

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – LUNGOMETRAGGIO A EPISODI – EFFETTI / FOLEY

Chernobyl “1:23:45"

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – LUNGOMETRAGGIO CINEMATOGRAFICO – MUSICAJoJo Rabbit

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – LUNGOMETRAGGIO CINEMATOGRAFICO – MUSICAL

Rocketman

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – LUNGOMETRAGGIO CINEMATOGRAFICO – DIALOGHI / ADR

1917

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO – LUNGOMETRAGGIO CINEMATOGRAFICO – EFFETTI / FOLEY

Ford v Ferrari

FILMMAKER AWARD

Victoria Alonso

CAREER ACHIEVEMENT AWARD

Cecelia “Cece” Hall