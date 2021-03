Golden Globe Awards 2021: ecco tutti i vincitori

É stata una serata dei Golden Globe Awards 2021 molto particolare e (si spera) unica. Non ci sono stati gli sfarzi sul red carpet, gli attori collegati dalle proprie case si sono interfacciati con i presentatori, sfilando virtualmente con i loro abiti d’alta moda.

É stata la prima cerimonia in tempo di pandemia, una novità e un ottimo banco di prova per un’ipotetica cerimonia degli Oscars: Tina Fey e Amy Pohler presentatrici e donne storiche del Saturday Night Live, a distanza a New York e Los Angeles si alternano ai presenters, e ai premiati in collegamento dalle proprie case [qui, le nomination], mentre in platea il poco pubblico presente é una rappresentazione di operatori sanitari in prima linea in questa emergenza. “Siamo agli Hunger Games, ah no, ai Golden Globe!” con queste parole Amy Pohler ha dato il via alla serata.

Una serata dei Golden Globe 2021 particolare e significativa, come lo testimoniano la vittoria di Nomadland e del sequel di Borat come migliori film; tra le serie tv spicca The Crown. Il premio per la miglior canzone è andato a “Io Sì (Seen)”, cantata da Laura Pausini nel film La vita davanti a sé.

In tutto sono stati assegnati 25 premi: 14 per le serie tv e 11 per il cinema, in molti casi a loro volta divisi tra genere drammatico e comedy o musical.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i Golden Globe onorari, come il Golden Globe alla carriera all’attrice Jane Fonda e a Norman Leare per la sua carriera televisiva.



Di seguito, tutti i vincitori dei Golden Globe 2021:

Miglior serie comica

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Miglior attrice in una serie comica

Lily Collins, Emily in Paris

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Jane Levy, Zoey’s Extraordinary Playlist

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Miglior attore in una serie comica

Don Cheadle, Black Monday

Nicholas Hoult, The Great

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Ramy Youssef, Ramy

Miglior serie drammatica

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Miglior attrice in una serie drammatica

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin, The Crown

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

Miglior attore in una serie drammatica

Jason Bateman, Ozark

Josh O’Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

Miglior miniserie, serie antologica o film tv

Normal People

La regina degli scacchi

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Migliore attrice in una miniserie o film tv

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi

Miglior attore in una miniserie o film tv

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels, The Comey Rule

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, Un volto, due destini

Miglio attrice non protagonista (tv)

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Julia Garner, Ozark

Annie Murphy, Schitt’s Creek

Cynthia Nixon, Ratched

Miglior attore non protagonista (tv)

John Boyega, Small Axe

Brendan Gleeson, The Comey Rule

Dan Levy, Schitt’s Creek

Jim Parsons, Hollywood

Donald Sutherland, The Undoing

Miglior film comico

Borat: Seguito di film cinema

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Miglior attrice in un film comico

Maria Bakalova, Borat: Seguito di film cinema

Kate Hudson, Music

Michelle Pfeiffer, French Exit

Rosamund Pike, I Care a Lot

Anya Taylor-Joy, Emma

Miglior attore in un film comico

Sacha Baron Cohen, Borat: Seguito di film cinema

James Corden, The Prom

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, La vita straordinaria di David Copperfield

Andy Samberg, Palm Springs

Miglior film drammatico

The Father

Mank

Nomadland

Una donna promettente

The Trial of the Chicago 7

Miglior attrice in un film drammatico

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Una donna promettente

Miglior attore in un film drammatico

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Tahar Rahim, The Mauritanian

Miglior attore non protagonista (film)

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Jared Leto, The Little Things

Bill Murray, On the Rocks

Leslie Odom, Jr., One Night in Miami

Miglior attrice non protagonista (film)

Glenn Close, Elegia americana

Olivia Coleman, The Father

Jodie Foster, The Mauritanian

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, News of the World

Miglior regista (film)

Emerald Fennell, Una donna promettente

David Fincher, Mank

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Chloé Zhao, Nomadland

Miglior sceneggiatura (film)

Una donna promettente

Mank

The Trial of the Chicago 7

The Father

Nomadland

Miglior film d’animazione

I Crood 2

Onward

Over the moon

Soul

Wolfwalkers