Godzilla x Kong | Svelato il titolo ufficiale del nuovo film

Legendary Pictures e Warner Bros hanno svelato il titolo del sequel di Godzilla x Kong, le cui riprese sono ufficialmente partite.

Il titolo del nuovo film sarà Godzilla x Kong: Supernova. L’annuncio è stato accompagnato da un brevissimo teaser trailer che, tra l’altro, ha confermato che la produzione del nono film della saga nota come MonsterVerse è partita. Nessun dettaglio è chiaramente emerso dal breve video, se non uno strano allarme apparso su una serie di personal computer.

Godzilla x Kong: Supernova approderà nelle sale USA a partire dal 26 marzo 2027.

Godzilla x Kong: Supernova | Cosa sappiamo del film

Il film è stato ufficializzato nel giugno 2024. Come oramai noto, Adam Wingard NON dirigerà il sequel di Godzilla e Kong, a tal proposito Warner Bros e Legendary Pictures hanno scelto Grant Sputore (I Am Mother) come nuovo regista. La sceneggiatura è stata firmata da Dave Callaham, già co-autore di film di grande impatto quali “Mortal Kombat” e su “Spider-Man: Across the Spider-Verse“. Il film sarà nelle sale USA dal 26 marzo 2027.

Il cast al momento conta Kaitlyn Dever , Dan Stevens , Jack O’Connell, Matthew Modine, Delroy Lindo, Alycia Debnam-Carey e Sam Neill. I dettagli della trama non sono stati rivelati, ma è certo che il film introdurrà una serie di personaggi umani aggiuntivi, mentre Godzilla e Kong combattono contro una forza che minaccia di porre fine al mondo. Mary Parent e Thomas Tull sono i produttori.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero | Recensione

Con cinque film ed una serie all’attivo (al momento), il “MonsterVerse” è da considerare un franchise estremamente redditizio, e soprattutto capace potenzialmente di offrire a Warner Bros e Legendary Pictures tanti anni di grandi incassi. A tal proposito, è nota la volontà produttiva di andare avanti anche con la serie “Monarch: Legacy of Monsters”.