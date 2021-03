Godzilla vs Kong: un trailer cinese svela un super spoiler sulla trama

Oramai non è più un segreto, e questo nonostante gli sforzi di Legendary e WarnerMedia di tenere tutto sotto chiave: Godzilla vs Kong conterrà una enorme sorpresa attesa dai fan.

Prima di andare avanti con la lettura (ed ovviamente con la visione del player) vi consigliamo di tenere in considerazione il poderoso PERICOLO SPOILER che presentiamo in questo articolo, ma se proprio non resistete… procedete senza pensieri.

DA QUI PERICOLO SPOILER: Anticipato in più occasioni, tra brevissimi fotogrammi e piccole chicche dal mondo dei Funko Pop, il nuovo trailer cinese mostra chiaramente quello che sarà il motivo della “pazzìa” di Godzilla, e quindi dello scontro con King Kong….ovvero il MechaGodzilla! La breve sequenza è in effetti la prima vera occasione in cui Legendary e WarnerMedia hanno voluto mostrare chiaramente il super villain del MonsterVerse.

A voi il trailer SUPER SPOILEROSO!

GODZILLA VS KONG

PRODUZIONE: La fucina di scrittori impegnata nello sviluppo della sceneggiatura è formata da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi e Godzilla), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), T.S. Nowlin (Pacific Rim: Uprising) e J. Michael Straczynski (Sense 8). La regia è stata affidata a Adam Wingard. Le musiche sono state affidate a Junkie XL. CAST: Julian Dennison, Van Marten, Ziyi Zhang, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Danai Gurira, Kyle Chandler, Demiàn Bichir, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick, Lance Reddick.

TRAMA: In un tempo in cui i mostri vivevano sulla Terra, il genere umano combatte per il suo futuro, mettendo Godzilla e Kong in rotta di collisione, un incontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi in una delle battaglie più spettacolari di sempre. Quando Monarch si imbarca in una missione pericolosa verso terre inesplorate, porta alla luce le tracce delle origini dei Titani, ed è allora che una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, quelle buone e quelle malvage, dalla faccia della Terra.

Nelle sale Usa e su HBO Max dal 31 marzo 2021.