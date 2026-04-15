Il Re dei Mostri è tornato, e questa volta non ha intenzione di restare confinato nell’arcipelago giapponese. Dopo mesi di speculazioni e rumor selvaggi, Toho ha finalmente rilasciato il primo trailer di Godzilla Minus Zero, il sequel diretto del capolavoro premio Oscar Godzilla Minus One.

Se pensavate che il 2023 fosse stato l’anno definitivo per i Kaiju, preparatevi: il 2026 promette di polverizzare ogni record.

Il teaser ci conferma quello che tutti speravamo: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe e Hidetaka Yoshioka riprendono i loro ruoli. La storia riparte nel 1949, due anni dopo il finale al cardiopalma del primo film.

Il Giappone sta faticosamente cercando di rimettersi in piedi, ma la minaccia atomica non è svanita. La vera sorpresa? Il trailer si chiude con un’immagine che ha già fatto il giro dei social: l’ombra inconfondibile delle scaglie dorsali di Godzilla che emerge nelle acque del porto di New York, puntando dritto verso la Statua della Libertà. È un cambio di scenario radicale che promette di alzare la posta in gioco a livello globale.

Un’eredità da Oscar per i celebre Kaiju

Non dimentichiamoci che Godzilla Minus One (qui la recensione) non è stato solo un “film di mostri”. È stato un fenomeno culturale capace di Vincere l’Oscar per i Migliori Effetti Visivi, per la prima volta per il franchise, oltre a portarsi a casa il Bram Stoker Award per la sceneggiatura, e dominare i FANGORIA Chainsaw Awards 2024 per la Miglior Colonna Sonora e la Miglior Distribuzione.

Con queste premesse, le aspettative per Minus Zero sono altissime. Riuscirà Takashi Yamazaki a mantenere quel mix perfetto di dramma umano e distruzione colossale?

IL TEASER TRAILER

Godzilla Minus Zero sarà distribuito nella sale giapponesi a partire dal 3 novemre prossimo, mentre nel Nord America uscirà pochi giorni dopo, precisamente il 6 novembre. Ancora non sappiamo quando e dove potrà essere distribuito qui in Italia.

Ricordiamo che il 3 novembre non è una data a caso, ma viene celerata come il “Godzilla Day”, giorno in cui nel 1954 il primo leggendario film di Godzilla debuttò nelle sale giapponesi.