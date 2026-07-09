Il 2026 si conferma un anno straordinario per i fan dei kaiju. Dopo le prime anticipazioni televisive, Toho Studio ha finalmente rotto gli indugi rilasciando un nuovo teaser e confermando i dettagli ufficiali sul lancio globale di Godzilla Minus Zero.

L’attesissima pellicola, che si posiziona come il sequel diretto dello straordinario successo premio Oscar del 2023 Godzilla Minus One, vedrà il ritorno in cabina di regia, alla sceneggiatura e alla supervisione degli effetti visivi del visionario cineasta Takashi Yamazaki. Il film farà il suo debutto ufficiale nei cinema del Regno Unito e degli Stati Uniti il prossimo 6 novembre, a soli tre giorni di distanza dal debutto giapponese programmato in occasione del leggendario “Godzilla Day“, puntando a conquistare fin da subito le vette del Box Office internazionale anche grazie a una massiccia distribuzione nei formati premium e nelle sale IMAX.

Godzilla Minus Zero: trama cast e i primi dettagli dal teaser trailer del film

Il brevissimo ma intenso teaser trailer di trenta secondi offre le primissime e attesissime anticipazioni visive sulla narrazione, pur mantenendo il massimo riserbo sui dettagli focali della storia. Il film riprenderà le fila degli eventi catastrofici del primo capitolo, mostrando una nazione ancora in ginocchio che deve fare i conti con il ritorno del leggendario mostro atomico, mostrato in tutto il suo spaventoso splendore anche nel nuovo poster ufficiale rilasciato da Toho.

Il video promozionale ha confermato il ritorno dei personaggi chiave sopravvissuti alla precedente pellicola. Il pubblico ritroverà infatti il protagonista Shikishima, interpretato da Ryunosuke Kamiki, e Noriko, il personaggio di Minami Hamabe che nel finale del capitolo precedente aveva mostrato un misterioso e inquietante segno nero sul collo dopo lo scontro con la creatura. Insieme a loro tornerà in azione anche lo scienziato ed esperto di armi interpretato da Hidetaka Yoshioka, uno dei volti più amati dai fan della saga.

GODZILLA MINUS ZERO | Official Teaser



Watch the teaser trailer for GODZILLA MINUS ZERO, in theatres & IMAX November 6. #FilmedForIMAXhttps://t.co/wlmWSnDcyN pic.twitter.com/IKLrppwbPT — GODZILLA.OFFICIAL (@Godzilla_Toho) July 9, 2026

Scheda Tecnica

Titolo originale: Godzilla Minus Zero (ゴジラ-0.0)

Godzilla Minus Zero (ゴジラ-0.0) Regia: Takashi Yamazaki

Takashi Yamazaki Sceneggiatura: Takashi Yamazaki

Takashi Yamazaki Cast: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka

Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka Produzione: Toho Studios, Robot Communications

Toho Studios, Robot Communications Data di uscita: 6 novembre 2026 (USA / UK)

6 novembre 2026 (USA / UK)