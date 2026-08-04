Il Re dei Mostri è pronto a fare il suo ritorno in grande stile sul suolo americano.

Come confermato in occasione delle selezioni per la 64ª edizione del New York Film Festival (via Deadline), Godzilla Minus Zero — il sequel dell’acclamato capolavoro di Takashi Yamazaki — verrà presentato in anteprima mondiale come evento Spotlight Gala della kermesse newyorchese. Un palcoscenico di primissimo piano che anticipa il debutto nelle sale cinematografiche mondiali, previsto per l’inizio di novembre, dopo l’enorme entusiasmo scatenato dal teaser trailer di Godzilla Minus Zero.

La data d’uscita e i dettagli del nuovo capitolo targato Toho e GKIDS

Dopo il trionfo di Godzilla Minus One, capace di conquistare l’Oscar per i Migliori Effetti Visivi e di registrare incassi record sia in patria che al box office nordamericano, Takashi Yamazaki torna alla regia, alla sceneggiatura e alla supervisione degli effetti visivi per questo nuovo atteso capitolo.

Ambientato nel 1949, a due anni di distanza dai tragici eventi del primo film, Godzilla Minus Zero segue la complessa ricostruzione del Giappone post-bellico, improvvisamente spazzata via dall’emergere di una nuova ed ancora più devastante minaccia. Il film vedrà il ritorno del cast originale capitanato da Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe. Distribuito in Nord America da GKIDS in collaborazione con Toho, la pellicola debutterà nei cinema giapponesi il 3 novembre per poi approdare in quelli americani il 6 novembre.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Godzilla Minus Zero (ゴジラ -0.0)

Godzilla Minus Zero (ゴジラ -0.0) Regia: Takashi Yamazaki

Takashi Yamazaki Sceneggiatura: Takashi Yamazaki

Takashi Yamazaki Cast: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando, Kuranosuke Sasaki, Min Tanaka

Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando, Kuranosuke Sasaki, Min Tanaka Produzione: Toho Studios, Robot Communications

Toho Studios, Robot Communications Distribuzione: Toho, GKIDS