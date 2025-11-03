Godzilla Minus One | Il nuovo film ha un titolo ufficiale!

Nel giorno internazionale che celebra il mito di Godzilla, da Toho arriva un aggiornamento importante dal sequel di Godzilla Minus One.

Divenuto campione d’incassi nel 2023, Godzilla Minus One ha ottenuto il via libera per un sequel giusto un anno fa (qui il nostro articolo), ed ora anche un titolo ufficiale: “Godzilla Minus Zero” (scritto Godzilla -0.0). Il titolo è stato annunciato, tra l’altro, attraverso un brevissimo video-annuncio che vi proponiamo qui di seguito.

A parte il titolo, non ci sono molti dettagli relativi al nuovo film di Takashi Yamazaki, così come non sappiamo se Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe torneranno nei panni di Shikishima e Noriko. Per quanto riguarda, invece, il titolo nuovo “Minus Zero”, sono già in molti a credere ad un riferimento al celebre Mostro Zero, o meglio noto come il kaiju a tre teste King Ghidorah.

Non resta che attendere nuovi dettagli in futuro.

Godzilla Minus One | Il film

Il film è stato scritto e diretto da Takashi Yamazaki e prodotto da Robot Communications e Toho Studios ed è il 37° film del franchise Godzilla, il 33° film prodotto da Toho. In questo nuovo film il Re dei Mostri è visto come una minaccia nucleare pronta a devastare l’isola nipponica con la sua immensa forza distruttiva. Godzilla Minus One è stato distribuito nelle sale giapponesi il 3 novembre, giorno che viene celebrato come il Godzilla Day.

TRAMA: Nel Giappone del dopoguerra sorge un nuovo terrore; Godzilla. Riusciranno le persone devastate a sopravvivere… figuriamoci a reagire?