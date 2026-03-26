Il pantheon norreno di Prime Video accoglie una delle sue figure più complesse e affascinanti. Sonya Walger (For All Mankind, Lost) è stata scelta per interpretare Freya nell’atteso adattamento live-action di God of War. La notizia, confermata oggi da Deadline, aggiunge un elemento cruciale alla produzione targata Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios: Freya, ex regina delle Valchirie e sposa di Odino, è una figura chiave nel viaggio di Kratos e Atreus, nota ai fan dei videogiochi come la “Strega del Bosco”.

Questo annuncio arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della prima immagine ufficiale di God of War, che ha già mostrato l’imponente tono visivo scelto dallo showrunner Ronald D. Moore per trasporre il viaggio mitologico verso le vette più alte di Midgard.

God of War: il cast stellare, la regia di Frederick E.O. Toye e la produzione

La serie, che ha già ricevuto un ordine per due stagioni, vanta un cast di altissimo livello guidato da Ryan Hurst (Kratos) e Callum Vinson (Atreus). Accanto a loro vedremo Mandy Patinkin nei panni di Odino, Ed Skrein come Baldur e Ólafur Darri Ólafsson nel ruolo di Thor.

La regia dei primi due episodi è stata affidata a Frederick E.O. Toye (già dietro il successo di Shōgun e Fallout), mentre la sceneggiatura e la produzione esecutiva sono curate dallo stesso Moore insieme a nomi storici del franchise videoludico come Cory Barlog. Le riprese sono attualmente in corso a Vancouver, con l’obiettivo di portare sullo schermo la brutale ma intima dinamica tra padre e figlio impegnati a onorare le ultime volontà di Faye.

La descrizione della serie tv God of War

“Basato sul popolarissimo videogioco del 2018, la serie segue Kratos, il dio della guerra che, dopo essersi esiliato dal suo passato intriso di sangue nell’antica Grecia, ripone le sue armi per sempre nel regno nordico di Midgard. Quando la sua amata moglie muore, Kratos parte per un pericoloso viaggio con il figlio Atreus per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta: l’ultimo desiderio di sua moglie. Kratos si rende presto conto che il viaggio è un’epica ricerca sotto mentite spoglie che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e costringerà Kratos a combattere nuovi Dei e mostri per il destino del mondo.”

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