Una notizia shock scuote una delle produzioni televisive più attese e ad alto budget dei prossimi anni “God of War“.

Secondo quanto rivelato in esclusiva da Deadline, l’attore Ryan Hurst non sarà più il protagonista di God of War, l’ambizioso adattamento live-action seriale dell’omonimo e celeberrimo franchise videoludico PlayStation. La dolorosa decisione, presa di comune accordo da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, si è resa inevitabile in seguito a un grave infortunio sul set avvenuto alla fine di giugno a Vancouver, durante il quale Hurst ha riportato la lesione totale di un bicipite durante l’esecuzione di uno stunt. Nonostante l’attore si sia già sottoposto a un delicato intervento chirurgico e sia ora in fase di convalescenza, i lunghi tempi di recupero stimati (tra i 4 e i 6 mesi solo per la riabilitazione di base) hanno spinto la produzione a optare per un inevitabile recasting del ruolo principale.

La serie di Ronald D. Moore riparte a ottobre con un nuovo protagonista

La lavorazione dello show, affidata allo showrunner e produttore esecutivo Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, For All Mankind), era iniziata lo scorso febbraio con l’obiettivo di girare due stagioni consecutivamente. Al momento dell’incidente erano già stati completati i primi quattro episodi (diretti nei primi due blocchi da Frederick E.O. Toye), che ora dovranno essere interamente girati da capo con il nuovo interprete di Kratos. La necessità di rifare le riprese è legata anche alla presenza del co-protagonista Atreus, interpretato dal giovanissimo Callum Vinson: data la rapidità con cui crescono i bambini, era impossibile preservare il materiale girato mesi prima. La pre-produzione per il nuovo avvio dei lavori comincerà a metà agosto, con l’obiettivo di riaccendere le telecamere a metà ottobre.

La sinossi della serie rimarrà fedele al capolavoro videoludico del 2018, seguendo il viaggio intimo e brutale di Kratos e del figlio Atreus attraverso le terre della mitologia norrena per disperdere le ceneri della defunta moglie e madre Faye. Il cast di contorno, che rimane confermato, vede nomi di altissimo livello come Mandy Patinkin nel ruolo di Odino, Ed Skrein nei panni di Baldur, Max Parker come Heimdall e Ólafur Darri Ólafsson nel ruolo di Thor.

Nonostante la sfortuna sul set, per Ryan Hurst si tratta comunque di una settimana importante sul fronte cinematografico, dato che l’attore è tra i protagonisti del nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan, Odissea, in uscita nei cinema proprio in questi giorni.

Scheda Tecnica

Titolo originale: God of War

God of War Showrunner / Sceneggiatura: Ronald D. Moore

Ronald D. Moore Cast: Callum Vinson, Mandy Patinkin, Ed Skrein, Max Parker, Ólafur Darri Ólafsson, Teresa Palmer, Alastair Duncan, Jeff Gulka, Danny Woodburn

Callum Vinson, Mandy Patinkin, Ed Skrein, Max Parker, Ólafur Darri Ólafsson, Teresa Palmer, Alastair Duncan, Jeff Gulka, Danny Woodburn Regia (primi episodi): Frederick E.O. Toye

Frederick E.O. Toye Produzione: Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions, Tall Ship Productions

Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions, Tall Ship Productions Stato della produzione: In pausa (Riprese previste a metà ottobre 2026)

In pausa (Riprese previste a metà ottobre 2026) Distribuzione / HUB di riferimento: Prime Video