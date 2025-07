E’ disponibile il teaser trailer di GOAT: Sogna in grande, il nuovo film d’animazione realizzato da Sony Pictures Animation.

Dopo aver portato al successo Spider-Man: Across the Spider-Verse nel 2023, lo studios d’animazione di casa Sony è pronto per ripetersi con una nuova pellicola animata ambientata in un universo completamente composto da animali. Al centro dell’azione una capra, il cui sogno è quello di diventare un campione di uno sport noto come “pallaruggente”.

La sinossi di GOAT: Sogna in grande recita “Will, una piccola capra con grandi sogni, all’improvviso ha l’occasione di entrare nella lega professionistica di “pallaruggente”, uno sport ad alto tasso di adrenalina, dominato dagli animali più veloci e feroci del pianeta. I suoi nuovi compagni non sono esattamente entusiasti all’idea di avere una capretta in squadra, ma Will è deciso a cambiare le regole del gioco e dimostrare, una volta per tutte, che anche i “piccoli” sanno lasciare il segno.”

Il film d’animazione è stato diretto da Tyree Dillihay, e vedrà le voci originali di Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Jenifer Lewis, Nick Kroll. In cabina di produzione spicca il nome di Stephen Curry.

GOAT: Sogna in grande arriverà nelle sale italiane grazie a Eagle Pictures dal 12 febbraio 2026.