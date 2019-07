Gli ultimi Zar (The last Czar) è la nuova docu-serie storica disponibile dal 3 luglio 2019 nel catalogo Netflix. Ecco il commento.

Nel cast della docu-serie spazio per Ben Cartwright, Robert Jack, Susanna Herbert e Oliver Dimsdale. La regia è di Gareth Tunley.

Il passato è un luogo pericoloso, pieno di decisioni che non si possono cambiare. Pieno di fantasmi. Nel 1905 accettai di lavorare per i Romanov, la famiglia reale russa. Vidi la loro incredibile ricchezza, i loro palazzi, i loro balli, i loro gioielli. E poi vidi la follia, la rivoluzione…Finì tutto qui, in questa casa ad Ekaterinburg. La famiglia più ricca del mondo, l’imperatore e l’imperatrice di Russia, Nicola II e Alessandra e i loro cinque figli svanirono senza lasciare traccia.”

La serie comincia nei migliori dei modi, con non pochi riferimenti che si notano anche lungo le altre puntate al lungometraggio animato Anastasia. Lo spettatore è subito attratto dal magistrale lavoro relativo alla qualità della fotografia. Balza agli occhi l’accuratezza nel raccontare cronologicamente eventi e costumi che riprendono in modo più che fedele usi e costumi di quei tempi della famiglia reale dei Romanov.

Le scene “recitate” sono intervallate da commenti e spiegazioni più che dettagliati da parte di storici ed esperti del settore, i quali vanno ad accrescere la consapevolezza di ciò che realmente è accaduto. Foto e filmati d’epoca utilizzati dal regista tendono, a nostro avviso, a distrarre l’attenzione e ad annoiare lo spettatore, senza però rovinare la qualità generale del prodotto.

Ottima Susanna Herbert nella parte della zarina Alessandra, la sua recitazione trasmette una vera e propria angoscia che si innesca nell’anima di chi la sta guardando.

Sommariamente la serie è un buon prodotto, ciononostante perde efficacia negli ultimi episodi, lasciando l’amaro in bocca e una pesante malinconia nelle scene finali.