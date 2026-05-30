A oltre sessant’anni dal capolavoro di Alfred Hitchcock, Gli uccelli (The Birds in originale) si appresta a tornare in TV con una miniserie thriller di alto profilo, a confermare la notizia Deadline. Il progetto, attualmente sul mercato in cerca di emittenti, ha già blindato la sua protagonista: la stella di Succession e premio Emmy Sarah Snook. Dietro l’operazione si muove la sinergia tra Universal International Studios e la Heyday Television di David Heyman, che per lo script hanno arruolato Tom Spezialy (Watchmen, The Leftovers).

L’adattamento propone una netta rottura con il passato. La narrazione abbandona la California del film per spostarsi tra i ghiacci dell’Alaska, stato natale dello showrunner. Cambia anche l’archetipo della protagonista femminile: la Myra Massey interpretata dalla Snook non sarà una damigella indifesa da salvare, ma una donna costretta a contare solo sulle proprie forze in un contesto totalmente ostile.

Delitti e minacce ecologiche: la trama della serie ispirata a Daphne du Maurier

Il motore degli eventi unisce il survival horror al thriller investigativo. Myra Massey è un magistrato itinerante che torna nella sua isolata cittadina d’origine in Alaska per una normale udienza burocratica. La routine si spezza quando viene rinvenuto il cadavere crivellato di colpi di un suo amico d’infanzia. Non appena Myra inizia a indagare sul delitto, l’ambiente circostante impazzisce: un’improvvisa e violenta ondata di attacchi coordinati da stormi di uccelli flagella il territorio, trasformando il caso in una brutale lotta per la sopravvivenza.

Il team creativo ha chiarito che lo show non emulerà la pellicola del 1963. La produzione ha preferito attingere direttamente al racconto breve del 1952 di Daphne du Maurier, sfruttando la natura che si ribella all’uomo come metafora ecologica legata ai cambiamenti climatici attuali. In sviluppo segreto presso Universal da oltre un anno, il progetto vede tra i produttori esecutivi Spezialy, la Snook, Heyman e Jennifer Gabler Rawlings.

Dopo i fallimenti di un remake cinematografico nel 2007 con Naomi Watts e di una serie BBC nel 2017, questa nuova versione si candida a essere uno dei pezzi pregiati della stagione televisiva.